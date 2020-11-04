В Министерстве здравоохранения сообщили, что с начала учебного года COVID-19 заболели более 5 тысяч учеников, а это меньше 1% всех учеников. Также известно, что подтвердили коронавирус у более 10 тысяч учителей.

Эти данные озвучил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 4 ноября, передает 24 канал.

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Известно, что по состоянию на начало ноября 912 учебных заведений перешли на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса.

По словам Степанова, посещение садов, школ, учреждений внешкольного и специализированного художественного образования запрещается, когда на самоизоляции из-за контакта с людьми, у которых подтвердили COVID-19, находится более 50% детей и работников учреждения.

Он подчеркнул, что родители не должны подписывать никаких справок о согласии на то, что ребенок может подхватить вирус в школе. "Это самодеятельность и такие согласия не предусмотрены ни одним нормативным актом", – добавил он.

Министр здравоохранения заверил, что руководители учебных заведений ответственны за организацию обучения во время карантина, в частности стоит учесть разные часы начала дня и перерыва, регулярно проверять температуру и тому подобное.



Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Добавим, что только в Киеве восемь школ закрыты на карантин из-за обнаружения коронавируса у учителей. Всего в столице COVID-19 обнаружили у 559 учеников и 567 учителей. Больше об этом – читайте здесь.

К слову, в Министерстве образования и науки отметили, что решение о том, как будут работать школы после осенних каникул, должны принимать руководители учебных заведений отдельно. То есть школы сами решают, как организовывать обучение во время карантина. "В зависимости от эпидемической ситуации в регионе будут приниматься соответствующие решения", – сообщили в МОН.