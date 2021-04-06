Сколько учеников и учителей во Львове болеют коронавирусом: продолжат ли дистанционку
Ситуация с COVID-19 во Львове остается сложной, поэтому городские власти планируют продолжить дистанционное обучение в школах. Ведь только в течение марта коронавирус подтвердили в 383 учителей и 245 учеников.
Источник:Львовский городской совет
Сколько учеников и учителей во Львове болеет COVID-19
В городском совете добавили, что предыдущий такой пик заболеваемости во Львове наблюдался в ноябре – тогда было больных 280 учителей и 200 учеников.
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Но сейчас ситуация ухудшилась. Значительно больше учеников и учителей заболело.
Так, в прошлом месяце коронавирус подтвердили у 383 учителей и 245 учеников. В целом, в течение марта за сутки в среднем выявляли от 17 до 41 педагога с подтвержденным положительным ПЦР-тестом,
– заявили во Львовском горсовете.
К сожалению, в течение марта умерло 13 работников школ Львова. Пик заболеваемости среди работников школы наблюдался с 19 по 24 марта.
В то же время за сутки в среднем COVID-19 подтверждался у 2 – 22 заболевших учеников.
Продолжат ли онлайн-обучение во Львове
Руководитель городского управления образования Зоряна Довганик заверила, что ситуация с распространением коронавируса во Львове является критической, поэтому важно продолжать дистанционное обучение, чтобы никого не подвергать опасности.
К слову, во Львове ввели локдаун до 12 апреля. Новые ограничения предусматривают прекращение работы транспорта. В то же время школьники продолжают обучение дистанционно, а в детсадах работают только дежурные группы для детей.
В целом школы в большинстве регионов Украины обучают учеников дистанционно. В каких городах ученики перешли на онлайн-обучение:
- Ивано-Франковск
- Чернигов
- Винница
- Закарпатье
- Львов
- Киев
- Одесса
- Николаев
- Полтава
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