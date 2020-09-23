В Киеве сейчас пять школ закрыты на карантин и обучают учеников дистанционно. А все из-за выявления случаев заболевания COVID-19 среди учителей и учеников. Сколько в столице и области больных в школах - читайте в материале.

Ситуация с коронавирусом в школах и садиках Киева

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, в 121 школе перевели на дистанционное обучение отдельно 326 классов, где есть больные ученики. На карантин полностью закрыли 5 школ. Закрыто по одной школе в Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах столицы.

Сколько учеников и учителей в Киеве заболели COVID-19? По состоянию на 23 сентября, в Киеве в целом больных коронавирусом школьников – 292, а педагогов – 152.

Какова ситуация в детских садиках Киева? По словам Кличко, в дошкольных учебных заведениях из-за коронавируса временно закрыты 15 групп и один садик в Святошинском районе.

На этой неделе возобновили свою работу еще 4 дошкольных учреждения. Наполненность детей в детсадах Киева – чуть более 54%.

Ситуация с коронавирусом в школах и садиках в Киевской области

В Киевской области в целом на дистанционное обучение перевели 23 школы и 16 садиков. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.

С начала месяца в Киевской области заболели COVID-19 147 педагогов и 127 учеников. Поэтому в области в дистанционном формате работают и учатся более 14 тысяч учителей и учеников. На самоизоляцию переведены 204 отдельных класса в 87 школах.

В то же время к обучению после самоизоляции уже вернулись 11 школ и два дошкольных учреждения образования.

К слову, в Киеве за минувшие сутки, 22 сентября, заболели коронавирусом еще 307 человек, из них 37 – дети. Всего COVID-19 унес жизни 330 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по состоянию на 23 сентября в столице уже 20 335.