В Ивано-Франковске ученики начальных классов посещают школы в очном режиме, а старшие ученики учатся дистанционно. Сейчас 84 педагога болеют коронавирусом и находятся на больничном.

Среди учеников COVID-19 заболели 24 ребенка. Об этом сообщила заместитель директора городского департамента образования и науки Наталья Мыкула на оперативном совещании. Видеотрансляцию вели на странице мэра Руслана Марцинкива.

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По ее словам, все школы учат учеников после каникул. В частности, начальные классы учатся очно, а ученики 5 – 11 классов – дистанционно.

Однако приостановили обучение в лицее №22, а всех школьников отправили на дистанционное обучение. А все из-за того, что там обнаружили 11 учителей, больных коронавирусом, также на больничном находятся почти все члены администрации учреждения.

Мэр города Руслан Марцинкив добавил, что город должен всем учителям, которые больны COVID-19, выплатить материальную помощь, поскольку они получили заболевания во время работы.

В то же время учреждения дошкольного образования в Ивано-Франковске работают в обычном режиме. Только садик №19 "Троянда" приостановил работу с 10 по 17 ноября, потому что там болеют 3 работника. Также с 5 ноября на карантине находится садик № 1 "Калинонька".

К слову, по состоянию на 10 ноября в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено более 25 тысяч случаев COVID-19, из них 482 летальных. Только за сутки выявили 560 новых случаев.

Отметим, что в Украине из-за распространения пандемии COVID-19 усилили карантин. В Минздраве уверяют, что не будут закрывать на карантин садики и школы для учеников начальных классов. В то же время учеников с 5 по 11 классы лучше отправить на дистанционное обучение.

Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что посещение садиков, школ и других учебных заведений запрещается, когда на самоизоляции из-за контакта с людьми, в которых подтвердили COVID-19, находится более 50% детей и учителей.