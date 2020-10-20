В Черновицкой области не все школы ушли на каникулы, несмотря на то, что город попал в красную зону эпидемиологической опасности. Там ученики очно учатся в 126 школах, а это 32% от общего количества заведений.

Также 158 школ находится на дистанционном обучении, передает пресс-служба Департамента образования и науки Черновицкой ОГА.

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Также известно, что ученики 10 учебных заведений учатся по смешанной форме, а еще четыре школы работают в две смены. Еще 104 учебных заведения ушли на каникулы.

Сколько учеников и учителей в Черновицкой области заболели COVID-19? Сейчас коронавирусом болеют 49 школьников и более 150 учителей или других работников школы.

Зато детские сады в Черновцах будут работать. Местные власти решили не закрывать учреждения дошкольного образования на карантин, несмотря на красную зону.

Отметим, что за все время пандемии коронавирусом в Черновицкой области заболели более 18 тысяч человек. Только за последние сутки еще у 215 жителей области обнаружили COVID-19.

К слову, согласно новому зонированию адаптивного карантина, Черновцы попали в красную зону. Как будут работать школы в городах и регионах красной зоны – читайте здесь.