Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что сейчас педагоги болеют больше, ведь они при исполнении своих профессиональных обязанностей общаются с большим количеством людей, а это – повышенный риск.

Также часть учителей – это люди преклонного возраста, которые являются уязвимой категорией.

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Общей статистики касательно заболевших учеников и учителей по всей Украине органы власти не публикуют. Поэтому служба образовательного омбудсмена мониторила ситуацию и обнародовала данные некоторых ОГА относительно статистики по заболеваемости COVID-19 в школах.

Сколько учеников и учителей болеют COVID-19

Да, наблюдается такой уровень заболеваемости учащихся и педагогов (по состоянию на 23 и 24 марта):

Ровно: 50 учеников и 57 учителей, а также 6 воспитанников и 31 работник в саду;

50 учеников и 57 учителей, а также 6 воспитанников и 31 работник в саду; Николаев: 130 учеников и 190 педагогов, а также – 10 воспитанников и 65 работников учреждений дошкольного образования;

130 учеников и 190 педагогов, а также – 10 воспитанников и 65 работников учреждений дошкольного образования; Тернополь: 2 воспитанника и 42 работника учреждений дошкольного образования (2% от общего количества работающих).

2 воспитанника и 42 работника учреждений дошкольного образования (2% от общего количества работающих). Волынская область: 150 учеников и 130 работников учреждений образования.

150 учеников и 130 работников учреждений образования. Кировоградская область: 68 учеников и 131 учитель;

68 учеников и 131 учитель; Сумская область: 18 школьников и 44 педагогических работника.

Даже из этих неполных данных можем сделать вывод, что общее количество больных работников в 1,5 – 2 раза больше, чем учеников или воспитанников, – пишет Служба образовательного омбудсмена.

Поэтому образовательный омбудсмен обратился к ученикам и учителям с просьбой не замалчивать, если они заболели коронавирусом или контактировали с больными. Об этом стоит прежде всего сообщить классному руководителю и директору.

Также надо усиливать соблюдение простых правил в школе:

правильного пользоваться масками,

мыть и дезинфицировать руки,

соблюдать социальную дистанцию на переменах и тому подобное.

Как учителей будут вакцинировать от COVID-19

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что педагогов будут вакцинироваться мобильными бригадами прямо в школах, поэтому им не нужно становиться в очередь на портале "Дия".

Если вы – работник образования, вас в списки подаст работодатель. А школы мы хотим охватить мобильными бригадами. То есть будет выездная мобильная сессия в школу, где все учителя будут вакцинированы,

– заявил Ляшко.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала