Учителя уязвимее учеников: статистика по заболеваемости коронавирусом в школах
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что сейчас педагоги болеют больше, ведь они при исполнении своих профессиональных обязанностей общаются с большим количеством людей, а это – повышенный риск.
Источник:Служба образовательного омбудсмена
Также часть учителей – это люди преклонного возраста, которые являются уязвимой категорией.
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Общей статистики касательно заболевших учеников и учителей по всей Украине органы власти не публикуют. Поэтому служба образовательного омбудсмена мониторила ситуацию и обнародовала данные некоторых ОГА относительно статистики по заболеваемости COVID-19 в школах.
Сколько учеников и учителей болеют COVID-19
Да, наблюдается такой уровень заболеваемости учащихся и педагогов (по состоянию на 23 и 24 марта):
- Ровно: 50 учеников и 57 учителей, а также 6 воспитанников и 31 работник в саду;
- Николаев: 130 учеников и 190 педагогов, а также – 10 воспитанников и 65 работников учреждений дошкольного образования;
- Тернополь: 2 воспитанника и 42 работника учреждений дошкольного образования (2% от общего количества работающих).
- Волынская область: 150 учеников и 130 работников учреждений образования.
- Кировоградская область: 68 учеников и 131 учитель;
- Сумская область: 18 школьников и 44 педагогических работника.
Даже из этих неполных данных можем сделать вывод, что общее количество больных работников в 1,5 – 2 раза больше, чем учеников или воспитанников, – пишет Служба образовательного омбудсмена.
Поэтому образовательный омбудсмен обратился к ученикам и учителям с просьбой не замалчивать, если они заболели коронавирусом или контактировали с больными. Об этом стоит прежде всего сообщить классному руководителю и директору.
Также надо усиливать соблюдение простых правил в школе:
- правильного пользоваться масками,
- мыть и дезинфицировать руки,
- соблюдать социальную дистанцию на переменах и тому подобное.
Как учителей будут вакцинировать от COVID-19
Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что педагогов будут вакцинироваться мобильными бригадами прямо в школах, поэтому им не нужно становиться в очередь на портале "Дия".
Если вы – работник образования, вас в списки подаст работодатель. А школы мы хотим охватить мобильными бригадами. То есть будет выездная мобильная сессия в школу, где все учителя будут вакцинированы,
– заявил Ляшко.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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