Сколько учеников должно быть в классах: норма закона о наполняемости детей в школах

До начала нового учебного года хотим напомнить школам, какое количество учеников должно быть в классах. Ведь в 2020 году вступил в силу новый закон, регулирующий наполняемость школьников в каждом классе.

Закон о полном общем среднем образовании, принятый Верховной Радой 16 января 2020 года, устанавливает минимальное и максимальное количество учащихся.

К теме Как подорожает обновленное школьное меню: Клопотенко назвал цены

Сколько учеников должно быть в одном классе

По закону, в одном классе не может быть меньше 5 детей.

Кроме того, наполняемость школьников также не может составлять больше:

24 учащихся в начальных классах;

30 учеников в классе средней, старшей или профильной школы.

Кроме того, начальная школа может обеспечивать обучение детям (независимо от их количества) одного или разного возраста, которые могут учиться в одном соединенном классе.

Наполняемость таких классов-комплектов составляет не менее 5 и не более 12 человек. Обучение в такой школе может организовываться одним или несколькими учителями, или в любой другой форме, которая является наиболее удобной для детей.

К тому же, если количество учеников не позволяет образовать класс, учащиеся могут продолжить обучение в этом учебном заведении не на очном обучении или в другом учебном заведении поблизости.

Ученики в классе / Фото Lexinform

В законе говорится также о том, что если в классе уменьшится количество учеников в течение учебного года, то его не нужно расформировывать или прекращать уроки.

А при изучении отдельных учебных предметов (интегрированных курсов) класс может делиться не более чем на три группы с количеством учащихся, не менее 8 человек.

Добавим, что в случае обращения родителей ребенка с особыми образовательными потребностями, в школе должны создать инклюзивный класс. Он образуется руководителем учреждения образования по согласованию с уполномоченным органом.

В то же время классы с обучением на языке коренного народа или национального меньшинства вместе с государственным языком открываются при наличии достаточного количества заявлений родителей.

Также по письменным обращениям родителей учеников руководитель школы может принять решение об образовании групп продленного дня.

Читайте также В Украине завершилось ВНО-2021: ответы на тесты, когда будут результаты и кого не допустили

К слову, законом определено, что нельзя зачислять детей в начальную школу по конкурсу (то есть с проверкой знаний или других компетенций).

Есть категории детей, которых обязательно принимают в первую очередь в школу:

дети, которые живут на территории обслуживания учебного заведения;

дети, родные братья или сестры которых учатся в этой школе;

дети работников этой школы.

В то же время, ученики 4 класса автоматически переводятся в 5 класс в каждой отдельной школе. Однако если количество заявлений превышает количество свободных мест, то школа может проводить конкурс.