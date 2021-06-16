Сколько учеников должно быть в классах: норма закона о наполняемости детей в школах

До начала нового учебного года хотим напомнить школам, какое количество учеников должно быть в классах. Ведь в 2020 году вступил в силу новый закон, регулирующий наполняемость школьников в каждом классе.
Закон о полном общем среднем образовании, принятый Верховной Радой 16 января 2020 года, устанавливает минимальное и максимальное количество учащихся.
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Сколько учеников должно быть в одном классе
По закону, в одном классе не может быть меньше 5 детей.
Кроме того, наполняемость школьников также не может составлять больше:
- 24 учащихся в начальных классах;
- 30 учеников в классе средней, старшей или профильной школы.
Кроме того, начальная школа может обеспечивать обучение детям (независимо от их количества) одного или разного возраста, которые могут учиться в одном соединенном классе.
Наполняемость таких классов-комплектов составляет не менее 5 и не более 12 человек. Обучение в такой школе может организовываться одним или несколькими учителями, или в любой другой форме, которая является наиболее удобной для детей.
К тому же, если количество учеников не позволяет образовать класс, учащиеся могут продолжить обучение в этом учебном заведении не на очном обучении или в другом учебном заведении поблизости.
Ученики в классе / Фото Lexinform
В законе говорится также о том, что если в классе уменьшится количество учеников в течение учебного года, то его не нужно расформировывать или прекращать уроки.
А при изучении отдельных учебных предметов (интегрированных курсов) класс может делиться не более чем на три группы с количеством учащихся, не менее 8 человек.
Добавим, что в случае обращения родителей ребенка с особыми образовательными потребностями, в школе должны создать инклюзивный класс. Он образуется руководителем учреждения образования по согласованию с уполномоченным органом.
В то же время классы с обучением на языке коренного народа или национального меньшинства вместе с государственным языком открываются при наличии достаточного количества заявлений родителей.
Также по письменным обращениям родителей учеников руководитель школы может принять решение об образовании групп продленного дня.
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К слову, законом определено, что нельзя зачислять детей в начальную школу по конкурсу (то есть с проверкой знаний или других компетенций).
Есть категории детей, которых обязательно принимают в первую очередь в школу:
- дети, которые живут на территории обслуживания учебного заведения;
- дети, родные братья или сестры которых учатся в этой школе;
- дети работников этой школы.
В то же время, ученики 4 класса автоматически переводятся в 5 класс в каждой отдельной школе. Однако если количество заявлений превышает количество свободных мест, то школа может проводить конкурс.