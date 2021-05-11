Шкарлет отметил, что до конфликта в зоне боевых действий Украина имела 17 высших учебных заведений. Они все были перемещены на территорию, подконтрольную Украине.

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По словам министра образования, в настоящее время точно известно, что в Донецкой области повреждено не менее 93 учебных заведений. Это и детские сады, и школы и тому подобное.

В то же время в Луганской области – повреждено 26 учебных заведений. Как правило, все они получили основные повреждения в 2014 – 2015 годах.

Сергей Шкарлет считает, что в любом случае беда объединяет и не оставляет равнодушным никого. И сейчас есть Декларация о безопасности школ, подписанная с ООН и ЮНИСЕФ, и, несмотря на продолжение вооруженного конфликта, ее придерживаются.

Несмотря ни на одну ситуацию, дети не должны быть заложниками взрослых. Вооруженный конфликт не должен сказываться на образовании. Это и ООН, это и ЮНИСЕФ, и целый ряд международных организаций признают и всячески помогают,

– ответил Шкарлет.

Он отметил, что многие международные фонды, в частности Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), поддерживают учебные заведения, в том числе есть и программы восстановления этих учреждений.

К слову, выпускники из оккупированных территорий потупают в украинские вузы с помощью образовательных центров "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина". Да, только в 2020 году в вузы вступило почти 1,5 тысячи детей из оккупированного Крыма и Донбасса.