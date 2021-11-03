Сколько студентов с оккупированных территорий поступили в украинские вузы в 2021 году

В вузы Украины в этом году поступило более 2 тысяч студентов с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. За последние 5 лет это количество выросло вдвое.

Еще в 2015 году в украинские вузы поступало лишь тысяча студентов с оккупированных территорий, а в 2021 году их количество выросло вдвое – поступили 2083 студента.

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Самыми популярными университетами среди поступающих с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей стали:

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (152 человека), "Харьковский политехнический институт" (124 человека),

Харьковский Национальный университет им. Каразина (91 человек),

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко (89 человек),

Горловский институт иностранных языков "Донбасского государственного педагогического университета" (85 человек).



Куда поступают студенты из аннексированного Крыма / Инфографика МОН

Чаще всего студенты с оккупированных территорий выбирали следующие специальности:

правоведение – 111 человек,

менеджмент – 86 человек,

медицина – 79 человек,

компьютерные науки – 77 человек.

Также во время вступительной кампании этого года общественная организация "Фонд "Открытая политика" в сентябре и октябре этого года провела социологический опрос, в котором приняли участие 262 студента с оккупированных территорий и работники образовательных центров "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина".

На вопрос "почему они выбрали получение высшего образования в Украине?", 60% студентов ответили, что здесь они видят больше перспектив для достойной жизни.



Сколько студентов с оккупированных территорий поступали в украинские вузы / Инфографика МОН

В то же время наиболее распространенными проблемами у выпускников с оккупированных территорий было недостаточное знание украинского языка и ограничение со стороны оккупантов при пересечении КПВВ.

К слову, в МОН подчеркнули, что в последние годы растет тенденция количества поступающих в профтехи. Так, набор поступающих за два года увеличился почти на 10%. К профтехам отнесли в этом году более 105 тысяч абитуриентов.