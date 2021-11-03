Еще в 2015 году в украинские вузы поступало лишь тысяча студентов с оккупированных территорий, а в 2021 году их количество выросло вдвое – поступили 2083 студента.
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Самыми популярными университетами среди поступающих с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей стали:
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (152 человека), "Харьковский политехнический институт" (124 человека),
- Харьковский Национальный университет им. Каразина (91 человек),
- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко (89 человек),
- Горловский институт иностранных языков "Донбасского государственного педагогического университета" (85 человек).
Куда поступают студенты из аннексированного Крыма / Инфографика МОН
Чаще всего студенты с оккупированных территорий выбирали следующие специальности:
- правоведение – 111 человек,
- менеджмент – 86 человек,
- медицина – 79 человек,
- компьютерные науки – 77 человек.
Также во время вступительной кампании этого года общественная организация "Фонд "Открытая политика" в сентябре и октябре этого года провела социологический опрос, в котором приняли участие 262 студента с оккупированных территорий и работники образовательных центров "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина".
На вопрос "почему они выбрали получение высшего образования в Украине?", 60% студентов ответили, что здесь они видят больше перспектив для достойной жизни.
Сколько студентов с оккупированных территорий поступали в украинские вузы / Инфографика МОН
В то же время наиболее распространенными проблемами у выпускников с оккупированных территорий было недостаточное знание украинского языка и ограничение со стороны оккупантов при пересечении КПВВ.
К слову, в МОН подчеркнули, что в последние годы растет тенденция количества поступающих в профтехи. Так, набор поступающих за два года увеличился почти на 10%. К профтехам отнесли в этом году более 105 тысяч абитуриентов.