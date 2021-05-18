Такие данные изложены в аналитической справке, составленной на основе опроса относительно дистанционного обучения в колледжах и вузах в этом учебном году.
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Согласно результатам анонимного опроса, значительно изменилось мнение студентов и преподавателей о том, какая из форм организации образовательного процесса является более эффективной.
Так, во время прошлогоднего исследования две трети опрошенных отмечали, что после завершения карантина форма обучения должна непременно вернуться к очной.
Возможность перехода к смешанному образовательному процессу поддерживали около 28% респондентов, и только 4% рассматривали дистанционку как перспективу.
Вместе с тем уже в ходе весеннего опроса стало известно, что каждый второй из участников опроса считает, что после окончания карантина обучение должно снова стать очным. То есть этот показатель снизился на 20%.
Кроме того, более 40% респондентов сказали, что форма обучения должна быть смешанной, а чуть более 8% опрошенных считают оптимальной дистанционную.
Довольны ли ученики в колледжах дистанционным обучения:
- 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения (показатель вырос на 15%, по сравнению с прошлым годом).
- более 70% учащихся и студентов считают уровень организации образовательного процесса во II семестре значительно лучшим.
- 65% респондентов положительно оценили организацию образовательного процесса, качество предоставления образовательных услуг учреждениями и результаты обучения.
"Для нас важно, что эффективность дистанционного обучения с каждым мониторингом получает все высшие положительные показатели. Мы продолжаем совершенствовать инструменты дистанционного образования и стремимся к максимальному удовлетворению потребностей и педагогов, и учащихся", – написал Сергей Шкарлет в телеграме.
Вывод – количество сторонников смешанной и исключительно дистанционной форм обучения увеличилось почти вдвое.
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