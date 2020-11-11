В Министерстве образования и науки назвали количество студентов без гражданства, которые прибыли в Украину для обучения. В общем, их было всего 10.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования в ответ на запрос журналиста издания УНН.

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По данным ведомства, в Украину по состоянию на 26 октября 2020 года приехали 10 человек без гражданства для обучения в вузах.

Интересно, что в ООН выяснили, что сейчас в нашем государстве проживают более 35 тысяч человек без гражданства и лиц под угрозой безгражданства.

Что известно о лицах без гражданства? Таковыми считаются люди, которых ни одно государство в соответствии со своим законодательством не считает своими гражданами. Человек может стать апатридом (лицом без гражданства) по нескольким причинам: при рождении (в частности от родителей-апатридов);

при лишении гражданства государством (это может произойти по политическим, этическим мотивам или из соображения безопасности);

при потере полученных ранее привилегий гражданства (например, в случае гражданства, полученного в браке);

при добровольном отказе от гражданства.

В 2020 году на обучение в высшие заведения Украины прибыло более 7,8 тысяч иностранцев, а это более чем на 20 тысяч меньше, чем за последние два года. Вероятно, это из-за пандемии COVID-19.

К слову, правительство приняло документ, который отменяет ограничения по поступлению в вузы для иностранцев, которые постоянно проживают в Украине, и беженцев. Они смогут учиться за средства государственного и местного бюджетов.

Добавим, что в Украине планируют создать электронную платформу для иностранных студентов. В частности, те смогут вступать дистанционно и без коррупции. Больше об этом – читайте здесь.