Сколько студентов без гражданства приехали в Украину для обучения: данные МОН
В Министерстве образования и науки назвали количество студентов без гражданства, которые прибыли в Украину для обучения. В общем, их было всего 10.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования в ответ на запрос журналиста издания УНН.
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По данным ведомства, в Украину по состоянию на 26 октября 2020 года приехали 10 человек без гражданства для обучения в вузах.
Интересно, что в ООН выяснили, что сейчас в нашем государстве проживают более 35 тысяч человек без гражданства и лиц под угрозой безгражданства.
Что известно о лицах без гражданства?
Таковыми считаются люди, которых ни одно государство в соответствии со своим законодательством не считает своими гражданами.
Человек может стать апатридом (лицом без гражданства) по нескольким причинам:
- при рождении (в частности от родителей-апатридов);
- при лишении гражданства государством (это может произойти по политическим, этическим мотивам или из соображения безопасности);
- при потере полученных ранее привилегий гражданства (например, в случае гражданства, полученного в браке);
- при добровольном отказе от гражданства.
В 2020 году на обучение в высшие заведения Украины прибыло более 7,8 тысяч иностранцев, а это более чем на 20 тысяч меньше, чем за последние два года. Вероятно, это из-за пандемии COVID-19.
К слову, правительство приняло документ, который отменяет ограничения по поступлению в вузы для иностранцев, которые постоянно проживают в Украине, и беженцев. Они смогут учиться за средства государственного и местного бюджетов.
Добавим, что в Украине планируют создать электронную платформу для иностранных студентов. В частности, те смогут вступать дистанционно и без коррупции. Больше об этом – читайте здесь.
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