Сколько стоит собрать ребенка в школу и как сэкономить: объяснения специалистов

Специалисты отмечают, что в этом году собрать ребенка с нуля в старшую школу стоит 7,2 тысячи гривен, а это на 1240 гривен меньше, чем в прошлом году. Интересно, что больше всего тратят на одежду и обувь для учеников 9 – 11 классов.

Специально для редакции Образование 24 гиперпространство объявлений IZI.ua рассказал, сколько стоит собрать ребенка в школу и как на этом сэкономить.

К теме Есть три сценария, – Ляшко рассказал, как в школах планируют начать обучение с 1 сентября

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Деньги на старшеклассника

Больше всего родители тратят на одежду и обувь – 3802 гривны. Рюкзак или сумка обойдутся в 540 гривен, а спортивная форма – в 1450 гривен (спортивный костюм – 730 гривен, а кроссовки или кеды – 720 гривен).

Меньше чем другие, родители старшеклассников тратят на канцтовары – 422 гривны.

Деньги на первоклассника

В то же время на сборы первоклассника и пятиклассника тратят столько же, сколько и в прошлом году: так, школьные принадлежности для первоклассника обойдутся родителям в 6,1 тысячу гривен:

2830 гривен тратят на одежду (рубашки и блузки – 1260 гривен за 3 штуки, на брюки – 790 гривен за 2 пары),

на рюкзаки – 750 гривен,

на обувь – 400 гривен.

на спортивный костюм тратят 480 гривен, а на спортивную обувь и футболки – 440 гривен.

Всего спортивную одежду и обувь покупают за 1360 гривен, что на 15% меньше чем в 2020 году.

Чаще всего покупают кроссовки со светящейся подошвой, детям они очень нравятся. Также спросом пользуются ботинки на липучках, мокасины и даже кроссовки,

– рассказывает руководитель пресс-службы Prom.ua Лилия Овчинникова.

Кроме того, на канцтовары родители первоклассников тратят 774 гривны и это на 112 гривен больше, чем летом 2020 года. Самые затратные – обложки для книг (230 гривен за 10 штук), пеналы (170 гривен) и карандаши (96 гривен за набор).

Деньги на 5-классника

Чтобы собрать ребенка в школу, нужно потратить 5,8 тысячи гривен на одежду – 2290 гривен, на обувь – 400 гривен, а на портфель – около 750 гривен.

Спортивный костюм обойдется в 480 гривен, а кроссовки или кеды – в 440 гривен. На канцтовары тратят больше всех – 954 гривны, что на 180 гривен больше чем канцтовары для первоклассника, и на 532 гривны больше – чем для старшеклассника.



Сколько стоит собрать ребенка в школу / Инфографика Prom.ua

Как сэкономить на собрании ребенка в школу

Лайфхак №1

По словам экспертов, для того, чтобы сэкономить на школьной одежде можно купить базовый набор одежды на первое время, а потом докупить то, что нужно после того, как спадут ажиотаж и цены.

Лайфхак №2

Для того чтобы сэкономить на канцтоварах, лучше покупать их заранее – в конце июля или начале августа. Так, на Prom.ua в этот период многие продавцы могут продавать товары по оптовой цене (от 5 – 15 штук).

По данным маркетплейса Bigl.ua самый популярный товар из набора для школьников – это рюкзаки. Для старшеклассников покупают спортивные и городские модели, в среднем они, как и в прошлом году, стоят 500 гривен.

А для детей младшего возраста с ортопедической спинкой и большим количеством отделений, а тратят на такие портфели около 720 гривен.

В прошлом году родители выбирали более дорогие модели школьных рюкзаков – средняя стоимость была на 15% выше. Но спрос на них был меньше. Скорее всего, это связано с карантином, потому что детям просто не нужно было носить в школу тетради и книжки, все учились дома,

– говорит главный аналитик маркетплейса Bigl.ua Александр Бондаренко.

По его словам, при подготовке к этому учебному году количество онлайн-заказов на портфели выросло на 60%.

Лайфхак №3

Чтобы рюкзак прослужил дольше, стоит обращать внимание не только на ткань, но и на фурнитуру: молнии, крепления. Они должны быть прочными, из металла или качественного пластика. В частности, популярны модели рюкзаков с небольшими ножками.

Вдвое чаще покупают и школьную форму, несмотря на то, что она уже не обязательна. За комплект из 2 предметов (сарафан с блузой или брюки с рубашкой) в среднем платят 510 гривен.

Больше тратят и на дневники с тетрадями – в среднем 205 гривен (в прошлом году было 155 гривен).

К теме 1 сентября без стресса: интересная стратегия учителя для первого дня в школе

Кроме того, специалисты отмечают, что в школьную моду вернулись банты, продают и сделанные вручную обручи с бантами. В дополнение к ним покупают заколки с цветами и бабочками из фетра. Такие украшения стоят 150 гривен.

Лайфхак №4

В преддверии начала учебного года родители задумываются о покупках ноутбуков, планшетов и компьютеров для обучения. Чтобы сэкономить, многие хотят купить гаджеты на вторичном рынке.

По данным гиперпространства объявлений IZI.ua, технику с рук можно купить в среднем в 2 раза дешевле, чем новую. При этом 75% устройств продаются в превосходном состоянии.

Так, на IZI.ua больше всего объявлений о продаже ноутбуков. В лидерах Asus, Dell, Lenovo и HP. Среди планшетов лидируют Samsung и Apple. Также покупают Компьютерные комплектующие: принтеры, клавиатуры, карты памяти и мышки.

К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в этом году школьники начнут обучение в очном режиме без дистанционки. Однако если в течение года школа не сможет работать очно, то будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная).