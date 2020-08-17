Уже вскоре 1 сентября, поэтому родители начинают собирать свою малышню в школу. К новому учебному году эксперты подсчитали, сколько придется потратить на все необходимое для обучения школьника.

По данным экспертов одной из интернет-платформ, собрать мальчика в школу можно в среднем за 2 305 гривен, при этом на девочку придется потратить на несколько гривен больше, в общем получится где-то 2 345 гривен, передает 24 канал.

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Самым дорогим оказался рюкзак — он стоит в среднем 400 гривен, а на набор канцтоваров придется потратить около 350 гривен. Так, например, тетради на 24 листа можно купить оптом по 3 гривны за штуку.



Сколько родители потратят на канцеляцию ученику / Фото OLX

Сколько стоит одежда для школьников?

В школах Украины форма не является обязательной. Однако все равно одежду покупать надо. Так, одеть мальчика можно примерно за 1 360 гривен. В такой комплект войдут штаны за 200 гривен, 2 рубашки по 150 гривен, туфли за 300 гривен, спортивный костюм за 290 гривен и кроссовки за 270 гривен.

Одеть в школу девочку будет стоить 1 400 гривен. В эту сумму войдут 2 блузки по 165 гривен, юбка за 170 гривен туфли за 300 гривен, спортивный костюм за 300 грн и кроссовки за ту же цену. Дополнительно можно также приобрести сарафан в среднем за 160 гривен.



Расходы на одежду школьникам / Фото OLX

Специалисты также советуют, что если родители будут покупать подержанные вещи, то можно сэкономить до 35%.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу несмотря на пандемию коронавируса, однако в городах "красной зоны" для школьников будут вводить двухнедельный карантин. Тем не менее, все учебные заведения должны соблюдать карантинные меры. Больше об этом – читайте здесь.