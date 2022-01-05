Сколько стоит пробное ВНО в 2022 году: цены в разных регионах

Уже 5 января началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Продлится она до 22 января включительно. А цена составляет от 213 до 309 гривен в зависимости от региона прохождения тестирования.

Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она различается по регионам.

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Это связано с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и тому подобное.

Сколько стоит пробное ВНО в 2022

Наименьшая стоимость пробного тестирования в этом году предложена для участников пробного ВНО из Харьковской, Сумской и Полтавской областей. Стоимость тестирования для выпускников в этих регионах составляет 213 гривен.

Чуть больше придется заплатить участникам из Одесской и Кировоградской области. Пробное ВНО обойдется в 270 гривен.

282 гривны за пробное ВНО заплатят участники из Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Участники пробного ВНО из Днепропетровской и Запорожской областей, а также из Донецкой и Луганской областей смогут сдать тест за 285 гривен.

Пробное ВНО стоит по 300 гривен в нескольких областях – Херсонской, Николаевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.

А больше всего за пробное ВНО придется отдать участникам из Киева, Киевской, Черкасской и Черниговской областей. Школьники за пробное тестирование заплатят максимальные 309 гривен.

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Что известно о пробном ВНО в 2022 году

В этом году пробное ВНО участник сможет пройти по двум учебным предметам. Тестирование пройдет уже в марте, все предметы разделили на два дня:

19 марта – пробное ВНО по украинскому языку или украинскому языку и литературе;

26 марта – пробное ВНО по истории Украины, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Зачем нужно пробное ВНО? Пробное тестирование происходит с целью ознакомления учащихся с процедурой проведения ВНО, структурой и содержанием тестовой тетради. Также участники смогут получить результат тестирования, психологически настроиться на прохождение ВНО и научиться эффективно распределять время, сосредотачиваясь на выполнении заданий.