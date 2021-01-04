Сколько стоит пробное ВНО в 2021 году в разных регионах: цены по областям
Уже 5 января начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Продлится она до 19 января включительно. А цена составляет от 195 до 255 гривен, что зависит от места прохождения тестирования.
В 2021 году, учитывая эпидемическую ситуацию, каждый участник сможет выбрать только одно тестирование на собственный выбор. Сколько же стоит пробное ВНО в каждом регионе – узнавало издание Osvita.ua.
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Сколько стоит пробное ВНО в 2021 году
Наименьшая стоимость пробного тестирования в этом году предложена Харьковским региональным центром оценивания качества образования, который обслуживает участников пробного ВНО из Харьковской, Сумской и Полтавской областей. Стоимость тестирования для выпускников в этих регионов составит 195 гривен.
Зато стоимость тестирования для участников, которые будут проходить пробное ВНО в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях составляет 216 гривен.
Участники пробного ВНО из Днепропетровской и Запорожской области смогут сдать тест за 222 гривны. А Одесский региональный центр предлагает участникам Одесской и Кировоградской области пройти пробное ВНО за 225 гривен.
Стоимость участия в одном тестировании на территории Волынской, Львовской или Ровненской областей составляет 240 гривен. Такая же цена на пробное тестирование в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.
Ученики, проживающие в столице, а также Киевской, Черкасской и Черниговской областях будут иметь возможность пройти пробное ВНО за 246 гривен.
А самое дорогое пробное ВНО обойдется участникам из Донецкой и Луганской областей – они заплатят 255 гривен.
Что известно о пробном ВНО в 2021 году?
В этом году пробное ВНО участник сможет пройти лишь по одному учебному предмету. Однако после этого он получит ссылку на все тестовые тетради и бланки ответов, поэтому может составить какой-то предмет и проверить себя дома.
Тестирование по всем предметам состоится в один день, 10 апреля 2021 года. Зарегистрироваться можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.
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