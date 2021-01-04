Уже 5 января начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Продлится она до 19 января включительно. А цена составляет от 195 до 255 гривен, что зависит от места прохождения тестирования.

В 2021 году, учитывая эпидемическую ситуацию, каждый участник сможет выбрать только одно тестирование на собственный выбор. Сколько же стоит пробное ВНО в каждом регионе – узнавало издание Osvita.ua.

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Сколько стоит пробное ВНО в 2021 году

Наименьшая стоимость пробного тестирования в этом году предложена Харьковским региональным центром оценивания качества образования, который обслуживает участников пробного ВНО из Харьковской, Сумской и Полтавской областей. Стоимость тестирования для выпускников в этих регионов составит 195 гривен.

Зато стоимость тестирования для участников, которые будут проходить пробное ВНО в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях составляет 216 гривен.

Участники пробного ВНО из Днепропетровской и Запорожской области смогут сдать тест за 222 гривны. А Одесский региональный центр предлагает участникам Одесской и Кировоградской области пройти пробное ВНО за 225 гривен.

Стоимость участия в одном тестировании на территории Волынской, Львовской или Ровненской областей составляет 240 гривен. Такая же цена на пробное тестирование в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.

Ученики, проживающие в столице, а также Киевской, Черкасской и Черниговской областях будут иметь возможность пройти пробное ВНО за 246 гривен.

А самое дорогое пробное ВНО обойдется участникам из Донецкой и Луганской областей – они заплатят 255 гривен.