Профессия учителя с каждым годом становится все менее популярной. Вероятно это из-за низкой зарплаты педагогов. Сколько учеников хотят стать учителями – читайте в материале.

Международное исследование PISA провело опрос на тему: "Кто хочет стать учителем". Его результаты свидетельствуют, что этой профессией интересуется совсем немного учеников.

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Что показало исследование? В странах ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 37 стран мира), только 5% учащихся планируют работать учителями.

Интересно, что в целом об этом думает 3% юношей и 6% девушек. Это около 10% от всех учащихся, имеющих в планах получить высшее образование.

Учительская профессия особенно привлекает школьников в Индонезии, Ирландии, Японии, Кореи, Люксембурга и Турции. В этих странах около трех из десяти учеников видят себя в учительской профессии.

В то же время известно, что эта профессия не очень интересует подростков из Эстонии, Германии, Венгрии и Италии.

К тому же, ученики, которые планируют работать учителями, имеют худшие навыки по математике и чтению, чем те ученики, которые планируют получить высшее образование для дальнейшей карьеры в другой области,

– говорят исследователи.

Сколько учеников хотят стать учителями / Исследование PISA

Отметим, что большую роль в желании стать учителем играет уровень зарплаты. Так, в странах, где зарплата учителей выше, процент учащихся, которые хотят работать педагогами, тоже в среднем выше, чем в других странах.

Сколько зарабатывают учителя

Кроме того, согласно исследованию, в среднем в странах ОЭСР учителя младшей школы зарабатывают 85% зарплаты по сравнению с человеком с высшим образованием, который работает по другой профессии.

Зато учителя средней школы зарабатывают 88% от этого уровня. А учителя старшей школы зарабатывают больше всего – 92% от данного уровня.

К слову, правительство приняло постановление об увеличении выплат педагогам. Да, учителя уже с 1 января 2021 года получат на 20% большую зарплату. В то же время с декабря 2021 года зарплаты педагогов увеличатся еще на 8,4%.