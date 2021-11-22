Сколько школ восстановили очное обучение, а сколько – работает дистанционно

В МОН сообщили, что по состоянию на 22 ноября очное обучение осуществляют более 11 тысяч школ (84% от общего количества). Однако дистанционно продолжают работать 1,7 тысячи школ из-за отсутствия 100% вакцинированных работников в красной зоне.

Министр образования Сергей Шкарлет также проинформировал украинцев о статистике прививки от COVID-19 среди педагогов.

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Сколько учителей вакцинировано против COVID-19

По крайней мере одной дозой вакцинировано 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тысяч работников школ (84,5%).

Наилучшую статистику полного цикла вакцинирования демонстрируют:

Донецкая область – 92,7%;

Харьковская область – 92,5%;

Луганская область – 92,4%;

Черкасская область – 92,2%.

Добавим, что в Киеве двумя дозами вакцины от COVID-19 привито более 30 тысяч педагогов (86%).

"Вакцинация остается самым действенным способом снизить риски заболевания и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирус. Я благодарен каждому учителю за выбор вакцинации, ведь это позволило уже вернуть за парты большинство школьников", – написал Шкарлет.

К слову, в Минздраве и ВОЗ говорят, что ученики не являются основными распространителями вируса, а карантинные мероприятия предотвращают передачу COVID-19 в школах. Там призывают открыть все школы для учеников.

Какие города возобновили очное обучение в Украине:

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Одесса

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинировано 100% работников), частично в онлайн-режиме. Например, так сделали на Волыни, в Чернигове, Закарпатье, Херсоне и тому подобное.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Продолжаю информировать о статистике прививки от COVID-19 среди работников учреждений общего среднего образования.

По состоянию на 22 ноября по крайней мере одной дозой вакцинировано 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тыс. (84,5%). Лучшую статистику полного цикла вакцинирования демонстрируют Донецка – 92,7%; Харьковская – 92,5%; Луганская – 92,4%; Черкасская – 92,2% области.

В столице же двумя дозами вакцины от COVID-19 привито более 30 тысяч педагогов (86%). Кроме того, информирую, что сегодня очное обучение осуществляют более 11 тыс. школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.

Я благодарен каждому учителю за выбор вакцинации, ведь это позволило уже вернуть за парты большинство наших школьников.