Министр образования Сергей Шкарлет также проинформировал украинцев о статистике прививки от COVID-19 среди педагогов.
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Сколько учителей вакцинировано против COVID-19
По крайней мере одной дозой вакцинировано 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тысяч работников школ (84,5%).
Наилучшую статистику полного цикла вакцинирования демонстрируют:
- Донецкая область – 92,7%;
- Харьковская область – 92,5%;
- Луганская область – 92,4%;
- Черкасская область – 92,2%.
Добавим, что в Киеве двумя дозами вакцины от COVID-19 привито более 30 тысяч педагогов (86%).
"Вакцинация остается самым действенным способом снизить риски заболевания и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирус. Я благодарен каждому учителю за выбор вакцинации, ведь это позволило уже вернуть за парты большинство школьников", – написал Шкарлет.
К слову, в Минздраве и ВОЗ говорят, что ученики не являются основными распространителями вируса, а карантинные мероприятия предотвращают передачу COVID-19 в школах. Там призывают открыть все школы для учеников.
Какие города возобновили очное обучение в Украине:
- Киев
- Черновцы
- Черкассы
- Николаев
- Ровно
- Львов
- Ивано-Франковск
- Житомир
- Харьков
- Одесса
Текст публикации Сергея Шкарлета:
Продолжаю информировать о статистике прививки от COVID-19 среди работников учреждений общего среднего образования.
По состоянию на 22 ноября по крайней мере одной дозой вакцинировано 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тыс. (84,5%). Лучшую статистику полного цикла вакцинирования демонстрируют Донецка – 92,7%; Харьковская – 92,5%; Луганская – 92,4%; Черкасская – 92,2% области.
В столице же двумя дозами вакцины от COVID-19 привито более 30 тысяч педагогов (86%). Кроме того, информирую, что сегодня очное обучение осуществляют более 11 тыс. школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.
Я благодарен каждому учителю за выбор вакцинации, ведь это позволило уже вернуть за парты большинство наших школьников.