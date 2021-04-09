Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказал, что МОН рекомендует регионам организовывать обучение в соответствии с зонированием по признакам эпидопасности.

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А окончательное решение о том, переводить ли школы на дистанционное обучение включительно с 1 – 4 классами, принимают местные органы власти.

В целом в Украине есть примерно 15 тысяч школ, и более 30% из них – на онлайн-обучении (4 882 школы). В то же время более 10 тысяч школ принимают детей на очное обучение.

В МОН надеются до конца мая возобновить обучение в большинстве школ, поскольку это вопрос не только обучения, но и социализации детей,

– заявил Витренко.

К слову, из-за усиления карантина и прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО для учеников Киева, Черниговской и Николаевской области перенесли. Его в этих городах проведут 24 апреля. В то же время все остальные ученики пройдут пробное ВНО в субботу, 10 апреля.

Коронавирус в Украине. По состоянию на утро 8 апреля в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев коронавируса, умерли из-за COVID-19 – более 400 человек. За все время пандемии в Украине заболели 1 823 674 человека, из них выздоровели – 1 395 104 украинца.