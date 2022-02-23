В статистике Института образовательной аналитики указаны данные о наличии интернета в учебных заведениях Украины по состоянию на начало 2022 года.

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В Украине почти все школы подключены к интернету (13 979 из 13 991). То есть только 12 школ до сих пор не имеют интернета.

Однако скоростное оптическое соединение, с помощью которого можно пользоваться видеосвязью, имеют лишь 8 580 школ, то есть примерно 61%. Из них 930 заведений получили скоростное соединение за последний год.

Добавим, что в 2022 году ждет подключения к скоростному интернету еще ориентировочно полтысячи школ.

К государственному электронному журналу подключены почти 700 школ. Хотя еще в апреле 2021 года таких было всего 270. Кроме того, онлайн-платформой Всеукраинская школа онлайн до сих пор пользуются около 275 тысяч человек.

По статистическим данным, в опорных школах обучается 582 200 учеников, из них 126 400 школьников ежедневно ездят на школьных автобусах. Инклюзивное обучение организовано в 51% школ – в 7136 учебных заведениях.

К слову, по программе "Ноутбук каждому учителю" было приобретено более 60 тысяч компьютеров. Средняя стоимость одного ноутбука составила 17,8 тысячи гривен. Смотрите перечень, сколько ноутбуков получили педагоги в каждой области – по ссылке.