21 сентября будет заседать комиссия ТЭБ и ЧС, на которой должны объявить о дате введения желтой зоны эпидемической опасности. Поэтому усиление карантина и определение желтой зоны возможно только после решения комиссии.

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Сколько школ будут работать очно в желтой зоне

Киев

Источник: Киевский городской совет

В то же время в школах столицы вакцинировано более 80% педагогов, поэтому они смогут работать в желтой зоне. Лидерами вакцинации педагогических коллективов стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. Сейчас у них показатели более чем 85%.

Также в КГГА отметили, что реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах состоянию на 20 сентября составляет менее 0,1%, а среди учеников – 0,004%.

Львов

Источник: "Львовский портал"

С 1100 школ Львовской области во время усиления карантина смогут очно работать лишь 10%. Об этом заявил глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Согласно решению правительства, при введении в регионе желтой, оранжевой или красной карантинной зоны учебные заведения переходят на дистанционный режим работы. Офлайн-обучение возможно только при полной вакцинации 80% персонала,

– говорит он.

На Львовщине – достаточно низкий показатель вакцинации работников образования. Две прививки получила только треть педагогов, а вакцинированных первой дозой педагогов около 44%.

Из-за недостаточного уровня вакцинации в ЛОГА уже заявили, что образование готовится к переходу на дистанционное обучение. Между тем в горсовете Львова заверили, что об онлайн-обучении речь пока не идет, поскольку вспышек в школах практически нет.

Добавим, что в школах города 33 класса перевели на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19.

Харьков

Источник: City.Kharkiv

В Харькове ученики не будут переходить на дистанционное обучение при условии желтой зоны, поскольку в городе вакцинировались 85% работников образования.

По словам секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова, в городе может сохраниться очная форма обучения, поскольку достаточное количество учителей и воспитателей садов получили прививки.

В городе около 85% учителей и воспитателей детских садов сделали прививки от коронавируса. Именно благодаря этому дистанционного обучения в наших школах не будет, и дети смогут получать знания в обычном режиме,

– сказал он.

Одесса

Источник: "Думская"

Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что в случае перехода в желтую зону карантина очно смогут работать 78 школ и 85 садиков города.

Кроме того, по ее словам, первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 70% работников учебных заведений города.

Днепр

Источник: "Суспильное"

В случае установления желтого уровня на Днепропетровщине продолжат образовательный процесс в офлайн режиме чуть больше четверти школ.

Директор Департамента образования и науки ОГА Алексей Полторацкий говорит, что в таком случае очно будут работать 159 детских садов (16,5%), 217 школ (25,8%), 16 колледжей (26,2%), а также 20 ПТУ (37, 7%) и 3 вузы (14,3%).

Запорожье

Источник: "Первый Запорожский"

В Запорожье по состоянию на 21 сентября из 118 школ почти 40 смогут работать очно при переходе региона в желтую зону. В этих учебных заведениях вакцинировали более 80% работников. Еще более 15 школ имеют по 70% вакцинированных учителей.

Ровно

Источник: "Радио Трек"

А вот в Ровно только 46% учителей школ сделали 1 или 2 прививки от коронавируса. А если добавить к ним еще тех, кто имеет сертификаты о выздоровлении после COVID-19, то цифра получается почти 62% (по состоянию на 20 сентября).

Более 80% привитых учителей есть только в шести школах города, как сообщил начальник городского управления образования Богдан Турович. Это школы №1, 6, 17, 18, "Престиж", "Гармония". Есть несколько заведений, которые имеют более 70%.

В детсадах Ровно 39% работников получили полный курс вакцинации от коронавируса и еще 13% получили одну прививку. То есть в целом привитых – 52%.

Хмельницкий

Источник: "Суспильное"

В Хмельницкой области 149 школ перешли отметку в 80% вакцинированных работников. Теперь они смогут работать в обычном режиме в случае перехода региона в желтую зону епиднебезпекы. Также 42% воспитателей получили прививки от коронавируса.

Директор областного департамента образования Дария Басюк говорит, что сейчас в области работает 579 школ. Работники школ продолжают получать прививки от коронавирусной инфекции. Часть заведений уже перешла "барьер" в 70%.

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Сколько педагогов в Украине вакцинировались? По состоянию на 19 сентября из 1 миллиона 370 тысяч работников образования (преподавателей, учителей, воспитателей, технического персонала) одну дозу прививки получили 48%, а полностью вакцинировались двумя дозами всего 37%.

Работа школ на карантине

Кроме того, школы могут уйти на карантин, даже если там вакцинировано более 80% работников. Так, если один ученик заболеет COVID-19, то весь класс уйдет на карантин. А если 50% классов будет на самоизоляции, то все учебное заведение перейдет на карантин.

Добавим, что норма правительства о 80% – это не только вакцинированные одной или двумя дозами работники. Также, COVID-сертификат может содержать следующие данные:

отрицательный ПЦР-результат тестирования (но срок его действия составит всего трое суток)

выздоровление лица от указанной болезни (будет действовать только 180 дней).

В то же время для работы школ в красной зоне необходимо, чтобы COVID-сертификаты имели 100% работников.