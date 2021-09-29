Такую информацию озвучил Виктор Ляшко во время заседания правительства. Он уверен, что количество таких школ увеличится.

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По его словам, еще находясь в желтом уровне эпидемиологии, более 900 школ достигли 100% вакцинации работников хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19.

Соответственно, полный курс вакцинации они завершат уже в ближайшее время и смогут работать даже в случае внедрения красного уровня эпидемической опасности,

– сказал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что в Украине около 6000 школ до сих пор не достигли рекомендованного показателя в 80% вакцинированных работников.

"В закрытых пространствах, каковыми являются все учреждения образования, COVID-19 может распространяться быстрее. Это создает опасность для детей, педагогов и родителей, которые могут передавать вирус друг другу и распространять его. Поэтому необходимо вакцинироваться", – подчеркнул Виктор Ляшко.

Также министр сообщил, что приказ о расширении перечня профессий, представители которых должны обязательно иметь прививку от коронавируса, уже на согласовании с другими органами власти.

Ранее в МОН рассказали, что для работы в обычном режиме в красной зоне школы должны иметь 100% вакцинированных работников. Если такого показателя нет – учебное заведение перейдет на дистанционное обучение.

К слову, мэр Ивано-Франковска анонсировал приз школе, которая первой вакцинирует всех учителей от коронавируса. Теперь стало известно, какое учебное заведение победило – Деповская гимназия, там получили все прививки 44 работника. Поэтому школа получит один миллион гривен от Марцинкива.