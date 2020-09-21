В Киеве из-за коронавируса учебные заведения закрываются на карантин. Так, с 21 сентября на дистанционное обучение перешли еще 5 школ в разных районах Киева.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

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Однако Кличко заверил, что ситуацию с вирусом власть контролирует и постоянно проверяет, все ли школы Киева придерживаются необходимых мер безопасности.

По его словам, все классы и школы, в которых обнаруживают больных COVID-19 учеников или учителей, отправляются на дистанционное обучение. Так, в Киеве с 21 сентября из-за случаев заболевания коронавирусом среди учителей на карантин закрыли 5 школ – в Голосеевском, Дарницком, Печерском, Оболонском и Соломенском районах города.

Еще в 122 школах на дистанционное обучение перевели 328 классов, где есть больные ученики. Всего на COVID в Киеве больны 267 школьников и 127 учителей.

Также Кличко добавил, что из-за выявленных случаев коронавируса в детских садах временно на самоизоляции 15 групп. Еще одно заведение дошкольного образования полностью закрыто на карантин. Наполненность детей в садиках – около 50%.

К слову, в Киеве за минувшие сутки, 20 сентября, COVID-19 диагностирован у 343 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (58), в Деснянском (57) и в Оболонском районах (52 случая). Всего в столице уже более 19 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Зато в Киевская ОГА сообщила, что в области в 112 учебных заведениях выявили заражения коронавирусом. В связи с этим почти 18 тысяч учеников и учителей были переведены на дистанционное обучение. На самоизоляции находятся 144 отдельных классов в 81 учебном заведении, что в общем составляет около четырех тысяч учеников.