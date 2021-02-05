Сколько учеников и учителей в Киеве болеют коронавирус: какова ситуация с обучением
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все школы и садики работают очно. Но 5 февраля из-за ухудшения непогоды некоторые дети остались дома и должны учиться в смешанном режиме.
Источник:24 канал
Во время брифинга Кличко рассказал, что ситуация с учебным процессом в столице – контролируемая.
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Ситуация с коронавирусом в школах
Кличко заверил, что на сегодня в Киеве не закрыты на карантин ни одна школа или садик. Но временно на самоизоляции находятся только некоторые классы в учебных заведениях столицы.
Так, на дистанционном обучении находится 65 классов в 41 школе Киева. Больше всего больных коронавирусом школьников 115, а также 85 учителей,
– заявил мэр города.
Ситуация с коронавирусом в садах
По словам Кличко, временно закрыты на карантин 32 группы в 29 дошкольных учебных заведениях. Наполненность детей в группах детсадов – более 60%.
Кличко отметил, что на столицу надвигается непогода, поэтому некоторые дети остались дома.
Школы Киева работают, но мы просили родителей за возможности оставить детей на этот день, 5 февраля, дома. Педагоги должны проводить учебный процесс в смешанном формате,
– добавил мэр города.
К слову, уже вторую неделю с 25 января в Украине детские сады и школы могут работать в обычном режиме. Сейчас большинство школ уже начали образовательный процесс очно, но с частичным использованием смешанной и дистанционной форм.
В каких случаях могут закрыть школу или садик:
- если на самоизоляции находятся более 50% учащихся или персонала.
- если будет много больных сезонными простудами или гриппом (но по состоянию на 26 января превышения показателя нет).
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