Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все школы и садики работают очно. Но 5 февраля из-за ухудшения непогоды некоторые дети остались дома и должны учиться в смешанном режиме.

Во время брифинга Кличко рассказал, что ситуация с учебным процессом в столице – контролируемая.

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Ситуация с коронавирусом в школах

Кличко заверил, что на сегодня в Киеве не закрыты на карантин ни одна школа или садик. Но временно на самоизоляции находятся только некоторые классы в учебных заведениях столицы.

Так, на дистанционном обучении находится 65 классов в 41 школе Киева. Больше всего больных коронавирусом школьников 115, а также 85 учителей,

– заявил мэр города.

Ситуация с коронавирусом в садах

По словам Кличко, временно закрыты на карантин 32 группы в 29 дошкольных учебных заведениях. Наполненность детей в группах детсадов – более 60%.

Кличко отметил, что на столицу надвигается непогода, поэтому некоторые дети остались дома.

Школы Киева работают, но мы просили родителей за возможности оставить детей на этот день, 5 февраля, дома. Педагоги должны проводить учебный процесс в смешанном формате,

– добавил мэр города.

К слову, уже вторую неделю с 25 января в Украине детские сады и школы могут работать в обычном режиме. Сейчас большинство школ уже начали образовательный процесс очно, но с частичным использованием смешанной и дистанционной форм.

В каких случаях могут закрыть школу или садик: