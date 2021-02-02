Сколько школ уже пользуются бесплатными е-журналами и е-дневниками: данные МОН
Бесплатными электронными журналами и дневниками пока пользуются 134 школы. Еще почти 500 тысяч учебных заведений направили обращение в службу поддержки.
Источник: Министерство образования и науки
Больше всего школ, которые уже подключились, в Днепропетровской (16 учреждений), Ивано-Франковской, Киевской и Сумской (по 8) областях. Эти учреждения уже начали активную работу в системе и создали журналы.
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"Запуск электронных журналов и дневников – это первый шаг на пути становления мощной системы национальных е-сервисов, и не только для школ. Запустив е-журналы и е-дневники для школ, мы сразу получили обращение от учреждений высшего и профессионально-технического образования, которые тоже хотят использовать функционал е-дневников и журналов", – сказал Сергей Шкарлет.
Как школе подключиться к е-журналу
Алгоритм подключения школ выглядит так:
Учебное заведение направляет на электронный адрес Института образовательной аналитики ejournal@iea.gov.ua запрос о подключении с обязательным указанием следующей информации:
- регион (область),
- город / ОТО,
- название учебного заведения с указанием его ID в системе ДИСО,
- ЕГРПОУ учебного заведения,
- ФИО ответственного лица (администратора),
- личная адрес ответственного лица (администратора),
- телефон ответственного лица (администратора)
После этого Институт образовательной аналитики рассматривает соответствующий запрос и создает в программном модуле роль администратора для данного заведения с соответствующими правами доступа.
Администратор школы получает права доступа и приглашение на указанный электронный адрес. Далее администратор школы авторизуется в системе и начинает работу в соответствии с инструкциями, размещенными на портале сервиса по ссылке.
Добавим, что МОН ввело в опытную эксплуатацию электронных журналов в декабре 2020 года в рамках реализации Концепции развития электронного управления с целью дерегуляции и дебюрократизации управления системой образования и упрощения ведения документов.
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