Бесплатными электронными журналами и дневниками пока пользуются 134 школы. Еще почти 500 тысяч учебных заведений направили обращение в службу поддержки.

Источник: Министерство образования и науки

Больше всего школ, которые уже подключились, в Днепропетровской (16 учреждений), Ивано-Франковской, Киевской и Сумской (по 8) областях. Эти учреждения уже начали активную работу в системе и создали журналы.

Важно Проект типовой образовательной программы для 5 – 9 классов неприемлемый: письмо омбудсмена в МОН

"Запуск электронных журналов и дневников – это первый шаг на пути становления мощной системы национальных е-сервисов, и не только для школ. Запустив е-журналы и е-дневники для школ, мы сразу получили обращение от учреждений высшего и профессионально-технического образования, которые тоже хотят использовать функционал е-дневников и журналов", – сказал Сергей Шкарлет.

Как школе подключиться к е-журналу

Алгоритм подключения школ выглядит так:

Учебное заведение направляет на электронный адрес Института образовательной аналитики ejournal@iea.gov.ua запрос о подключении с обязательным указанием следующей информации:

регион (область),

город / ОТО,

название учебного заведения с указанием его ID в системе ДИСО,

ЕГРПОУ учебного заведения,

ФИО ответственного лица (администратора),

личная адрес ответственного лица (администратора),

телефон ответственного лица (администратора)

После этого Институт образовательной аналитики рассматривает соответствующий запрос и создает в программном модуле роль администратора для данного заведения с соответствующими правами доступа.

Администратор школы получает права доступа и приглашение на указанный электронный адрес. Далее администратор школы авторизуется в системе и начинает работу в соответствии с инструкциями, размещенными на портале сервиса по ссылке.

Добавим, что МОН ввело в опытную эксплуатацию электронных журналов в декабре 2020 года в рамках реализации Концепции развития электронного управления с целью дерегуляции и дебюрократизации управления системой образования и упрощения ведения документов.