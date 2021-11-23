Сколько школ на Львовщине не вышли на очное обучение

Во Львовской области школы с 23 ноября возобновили очное обучение для всех учеников. Лишь 10% школ не смогли открыть учебные заведения. Какие карантинные ограничения действуют в школах – читайте в статье.

С понедельника, 22 ноября, в 991 школе в области началось очное обучение. В остальных школах (около 100 школ) учебный процесс происходит и дальше дистанционно.

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Отметим, что по данным департамента здравоохранения Львовской ОГА, двумя дозами провакциновано 60,2% педагогов, первую дозу получили 81,8% педагогов.

Карантинные ограничения в школах

Из-за того, что возобновилось очное обучение, Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ рекомендует обеспечить выполнение карантинных мероприятий:

Допускать к работе персонал школы только после проведения термометрии бесконтактным термометром и при условии наличия маски, которая плотно покрывает рот и нос.

только после проведения термометрии бесконтактным термометром и при условии наличия маски, которая плотно покрывает рот и нос. В случае выявления у сотрудника повышенной температуры тела свыше 37,2 градусов или с признаками острого респираторного заболевания, его нельзя допускать к работе.

При появлении повышенной температуры тела более 37,2 °С или признаков острого респираторного заболевания на дому, сотрудник сообщает своему непосредственному руководителю и не выходит на работу.

Температурный скрининг учащихся проводят при входе . Учащиеся, у которых обнаружена температура тела более 37,2 °С или признаки респираторных заболеваний, изолируются. Учащиеся старше 12 лет допускаются к обучению лишь при наличии маски.

. Учащиеся, у которых обнаружена температура тела более 37,2 °С или признаки респираторных заболеваний, изолируются. Учащиеся старше 12 лет допускаются к обучению лишь при наличии маски. На входе в заведение организуется место для мытья и обработки рук антисептиком.

После изоляции выявленного больного ученика / работника COVID-19 обеспечить проведение проветривания помещений и внеочередное проведение уборки с использованием дезсредств.

В случае заболевания COVID-19 работника/ученика, обеспечить самоизоляцию в домашних условиях всех учащихся класса в срок 14 дней. Но в случае заболевания COVID-19 работника, который непосредственно контактировал со всем персоналом школы – отстранение от работы дважды вакцинированных лиц не проводится.

К слову, с 22 ноября столичные школы открылись для очного обучения всех учеников. Соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС. Поэтому 423 столичные школы снова возобновили очное обучение.

В КГГА добавили, что в этом году киевские школьники уйдут на зимние каникулы вовремя. При этом даже несмотря на осенний карантин в школах, обучение на лето в столице продлевать не будут.

Отметим, что в МОН сообщили, что по состоянию на 22 ноября очное обучение осуществляют более 11 тысяч школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать 1,7 тысячи школ.