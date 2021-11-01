Сколько школ на каникулах и дистанционке, где вакцинировали больше всего учителей: данные МОН
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
В Министерстве образования и науки обнародовали свежую статистику вакцинированных учителей против коронавируса. Двумя дозами уже вакцинировано почти 450 тысяч педагогов (70% всех).
На 1 ноября одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 91% учителей.
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Где вакцинировали больше всего учителей
Лидеры среди регионов, которые насчитывают наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов:
- Киевская область – 98,8%;
- Николаевская область – 98%;
- Донецкая область – 96%;
- Харьковская область – 95,8%;
- Хмельницкая область – 94,7%.
Благодарю всех педагогов за то, что совместными усилиями мы преодолели отметку в 80% вакцинированных среди работников учреждений общего среднего образования во всех областях страны (полный и неполный цикл вакцинации), – написал Шкарлетт.
Сколько школ на каникулах и онлайн-обучении
По оперативной информации от Сергея Шкарлета, на каникулах сейчас находятся ученики почти 5 тысяч школ. Из них 3 312 вынуждены быть на каникулах из-за отсутствия 100% вакцинации в красной зоне.
В то же время дистанционно на 1 ноября работают более 6 тысяч школ. В частности,
- 819 школ Львовской области;
- 476 школ Днепропетровской области;
- 387 школ Ивано-Франковской области.
Сергей Шкарлет добавил, что вакцинация остается единственным и действенным способом снизить риски заболевания COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса.
Где еще продлили каникулы в школах до 7 ноября:
- В Житомире,
- в Одессе,
- в Ровно,
- в Черкассах,
- в Кривом Роге,
- в Запорожье,
- на Волыни.
К слову, в Украине 15 регионов попали в красную зону карантина. Как там работают школы и садики – читайте в статье.