На 1 ноября одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 91% учителей.

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Где вакцинировали больше всего учителей

Лидеры среди регионов, которые насчитывают наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов:

Киевская область – 98,8%;

Николаевская область – 98%;

Донецкая область – 96%;

Харьковская область – 95,8%;

Хмельницкая область – 94,7%.

Благодарю всех педагогов за то, что совместными усилиями мы преодолели отметку в 80% вакцинированных среди работников учреждений общего среднего образования во всех областях страны (полный и неполный цикл вакцинации), – написал Шкарлетт.

Сколько школ на каникулах и онлайн-обучении

По оперативной информации от Сергея Шкарлета, на каникулах сейчас находятся ученики почти 5 тысяч школ. Из них 3 312 вынуждены быть на каникулах из-за отсутствия 100% вакцинации в красной зоне.

В то же время дистанционно на 1 ноября работают более 6 тысяч школ. В частности,

819 школ Львовской области;

476 школ Днепропетровской области;

387 школ Ивано-Франковской области.

Сергей Шкарлет добавил, что вакцинация остается единственным и действенным способом снизить риски заболевания COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса.

Где еще продлили каникулы в школах до 7 ноября:

В Житомире,

в Одессе,

в Ровно,

в Черкассах,

в Кривом Роге,

в Запорожье,

на Волыни.

К слову, в Украине 15 регионов попали в красную зону карантина. Как там работают школы и садики – читайте в статье.