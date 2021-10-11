Сколько школ на дистанционке или каникулах и новые данные МОН о вакцинации учителей

В Министерстве образования и науки отметили, что работники школ продолжают вакцинироваться, но некоторые школы так и перешли на дистанционное обучение или ввели каникулы для учащихся.

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что по состоянию на 11 октября по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 84% педагогов. Самый высокий показатель демонстрирует Николаевская область (одной и двумя дозами там уже привито более 98% учителей).

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Также Харьковская область достигла показателя в почти 91%, Луганская – 90%, а Донецкая – 89,6%.

В каких областях не вакцинировалось достаточно учителей

Сейчас динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей пока не достигли отметки в 80%. Речь идет про:

Херсонскую область – 73% вакцинированных педагогов;

Ровенскую область – 74,3%;

Волынскую область – 76%;

Ивано-Франковскую область – 77,8%;

Одесскую область – 78,3%;

Львовскую область – 79%.

Сколько школ на дистанционке или каникулах

По словам Сергея Шкарлета, по состоянию на 1 октября из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных работников почти 15% украинских школ работали в онлайн-режиме. Сегодня таких осталось 7%. Он добавил, что большинство из них уже находятся буквально на пути возобновления очного обучения.

Также известно, что на каникулах от 11 октября находятся 24 школы.

Надеемся, что темпы вакцинации не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, которое бы не могло продолжать обучение детей в обычном режиме,

– заявил Шкарлет.

К слову, во Львове усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Поэтому, уже 18 октября все учебные заведения – школы и вузы – переводят на дистанционное обучение. Детали – читайте в статье.