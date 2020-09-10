В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что с начала войны на востоке Украины было повреждено более 750 учебных заведений. Влияние от конфликта на Донбассе чувствуют на себе около 400 тысяч детей, которые живут рядом.

В.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет считает, что Украине важно оберегать детей от прямого влияния конфликтов на качество образования, в частности военного конфликта на востоке Украины, передает пресс-служба МОН.

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Сколько школ было повреждено из-за войны на Донбассе? Только в течение первого полугодия 2020 года было зафиксировано 10 случаев повреждения школ из-за военных действий. А всего с 2014 года количество поврежденных учебных заведений превышает 750.

Кроме того, непосредственное влияние конфликта чувствуют на себе более 400 тысяч детей, проживающих и посещающих школы в 20-километровой зоне возле линии разграничения, в которой есть угроза обстрелов.

Известно, что в течение 2017-2019 годов произошло около 60 атак на школы в зоне конфликта. А также десятки школ, которые расположены возле военных объектов, подвергаются опасности нападений.

К слову, Украина в 2019 году подписала Декларацию о безопасности школ. В документе говорится об обязательстве предупреждать нападения на школы и запрете их использования в военных целях. Декларация предусматривает сохранение безопасности в школах, защиту права на образование и мониторинг нарушений прав детей.