Мы собрали самые интересные ответы Сергея Шкарлета на острые вопросы от журналистки издания ICTV к нему и образованию в Украине. Одним из них было – на сколько министр образования сдал ВНО по математике. Честные ответы на вопросы – читайте в материале.

С какого предмета получали двойки в школе?

Шкарлет ответил, что ни по одному и сказал, что учился он хорошо и закончил школу с золотой медалью.

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На сколько баллов сдали ВНО по математике?

Министр образования рассказал, что пробовал себя в онлайн-тесте ВНО по математике. Он заверил, что набрал бы точно не меньше 170 баллов.

Когда в последний раз ходили в библиотеку?

"8 месяцев назад, еще будучи ректором, до того как стал министром образования", – ответил он.

Какую лекцию прочитали бы вы политикам?

По его словам, некоторым – о воспитанности, некоторым – о патриотизме, некоторым – о становлении нашего государства.

Где будет учиться ваша дочь, когда закончит школу?

Шкарлет сказал, что хотел бы, чтобы она училась в Украине. Но это будет полностью ее выбор.

Какой уровень образования в Украине?

Глава Минобразования дал украинскому образованию оценку – 8 из 10.

Что планируете сделать, чтобы потом сказать, что не зря стали министром?

Министр утверждает, что в конкретном случае надо защищать и развивать образование.



Сергей Шкарлет / Фото МОН

Что раздражает в Кабмине больше всего?

"Много бюрократии", – ответил глава МОН.

Есть ли коррупция и кумовство в отделах образования?

Шкарлет сказал, что не готов обсуждать своих коллег. Хотел бы, чтобы этого не было в отделах образования.

За сколько лет будет результат образовательной реформы?

По мнению министра образования, результат образовательной реформы можно будет увидеть по меньшей мере через 12 – 15 лет.

Из какой страны берете пример образовательной модели?

На это Шкарлет ответил, что Новая украинская школа построена по финской модели. Также интересные примеры образовательной модели – в Израиле, США и Германии.

Какая из образовательных сфер пострадала от пандемии больше всего?

"Дошкольное образование и младшая школа – 1 – 4 классы", – подчеркнул Шкарлет.

На сколько эффективное дистанционное обучение?

По словам Шкарлета, примерно на 70% эффективное онлайн-обучение. Но в некоторых случаях, когда оно качественно подготовлено, может достигать 80%.

Что изменится в проведении ВНО в этом году?

Министр отметил, что принципиально ничего не изменится. Но будет учтена ситуация с развитием пандемии.

Какой должна быть зарплата учителя?

По мнению Шкарлета, учитель должен получать столько, насколько он достойно будет себя чувствовать. Так, в селе, возможно, нужна меньше зарплата, в городе-миллионнике – больше.

На что бы вы потратили 10 тысяч долларов?

Шкарлет предположил, что эти деньги потратил бы на образование своего ребенка.

Кто для вас герой Украины всех времен?

Министр образования вспомнил здесь украинских писателей – Тараса Шевченко и Лесю Украинку.

Сергей Шкарлет также продолжил быстрые фразы от журналистки:

Я честен перед собой, потому что так воспитан.

Если бы я пришел на должность министра раньше, то, пожалуй, поддерживал бы все те реформы, которые были заложены моими предыдущими коллегами.

Я ненавижу, когда врут.

Я верю в образование, в науку, в Украине.

Как Шкарлет отвечал на вопросы: смотрите видео ICTV

К слову, 17 декабря Верховная Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, хотя профильный комитет дважды не поддержал соответствующее представление. А рисягу Шкарлет составлял под крики "Позор!".

Партия "Голос" заявила о случаях кнопкодавства во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета. Офис генпрокурора открыл уголовное дело. Однако видео, на котором зафиксировали факт кнопкодавства за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, исчезло.