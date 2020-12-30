Зарплата Сергея Шкарлета: сколько министр-"плагиатор" заработал в правительстве
Сергей Шкарлет фактически возглавлял Министерство образования с июня 2020 года и заработал за это время 422 тысячи гривен. В это же время активисты обвиняют министра в плагиате, а его назначение называют незаконным, мол, депутаты прибегли к к кнопкодавству.
О том, какую зарплату в течение 2020 года получал Сергей Шкарлет, Министерство образования и науки рассказало в ответ на запрос 24 канала.
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Зарплата Сергея Шкарлета:
- июль (плюс 2 дня июня) – 41 тысяча 822 гривны,
- август – 38 тысяч 20 гривен,
- сентябрь – 40 тысяч 779 гривен,
- октябрь – 84 тысячи 666 гривен,
- ноябрь – 43 тысячи 43 гривны,
- декабрь – 92 тысячи 169 гривен.
Зарплата Сергея Шкарлета в Минобразования / Ответ на запрос 24 канала
Зарплата Сергея Шкарлета в Минобразования / Ответ на запрос 24 канала
Коротко о Сергее Шкарлете:
- Он стал исполнять обязанности главы Министерства образования и науки в конце июня 2020 года. До этого был ректором Черниговского технологического университета.
- Сергея Шкарлета обвиняют в плагиате научной работы. Активисты говорят: плагиатор не может возглавлять Министерство образования.
- В декабря 2020 года его назначили полноценным министром. Это вызвало очередной скандал, ведь депутаты ОПЗЖ во время голосования прибегли к кнопкодавству.
Источник: 24 канал
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