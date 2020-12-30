Сергей Шкарлет фактически возглавлял Министерство образования с июня 2020 года и заработал за это время 422 тысячи гривен. В это же время активисты обвиняют министра в плагиате, а его назначение называют незаконным, мол, депутаты прибегли к к кнопкодавству.

О том, какую зарплату в течение 2020 года получал Сергей Шкарлет, Министерство образования и науки рассказало в ответ на запрос 24 канала. Интересно Сколько глава МВД Украины Арсен Аваков заработал в 2020 году: сумма Зарплата Сергея Шкарлета: июль (плюс 2 дня июня) – 41 тысяча 822 гривны,

август – 38 тысяч 20 гривен,

сентябрь – 40 тысяч 779 гривен,

октябрь – 84 тысячи 666 гривен,

ноябрь – 43 тысячи 43 гривны,

декабрь – 92 тысячи 169 гривен.

Зарплата Сергея Шкарлета в Минобразования / Ответ на запрос 24 канала Зарплата Сергея Шкарлета в Минобразования / Ответ на запрос 24 канала

Важно! Эти суммы – это размер дохода, который фактически получил министр. То есть, это сам должностной оклад вместе со всеми бонусами. Также в этой сумме уже высчитаны налоги. Коротко о Сергее Шкарлете: Он стал исполнять обязанности главы Министерства образования и науки в конце июня 2020 года. До этого был ректором Черниговского технологического университета.

Сергея Шкарлета обвиняют в плагиате научной работы. Активисты говорят: плагиатор не может возглавлять Министерство образования.

В декабря 2020 года его назначили полноценным министром. Это вызвало очередной скандал, ведь депутаты ОПЗЖ во время голосования прибегли к кнопкодавству.