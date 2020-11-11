Сколько российских студентов прибыли в Украину на обучение
В Украину на обучение в высшие учебные заведения в 2020 году приехали более 200 студентов из страны-агрессора – России.
Об этом сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос журналистов издания УНН.
Интересно Иностранцы смогут поступать в украинские вузы онлайн
По их данным, по состоянию на 26 октября в Украину прибыло около 265 студентов из России, чтобы получить высшее образование.
Интересно, что в 2020 году в украинские вузы из оккупированного Крыма поступили почти 400 абитуриентов, а с Донбасса – 1629. Какие вузы и специальности они выбрали – читайте здесь. Также известно, что на обучение в вузы приехали 10 человек, не имеющих гражданства.
В МОН рассказали, что в наши вузы поступили около 7,8 тысяч иностранцев, что более чем на 20 тысяч меньше, чем за последние два года. В целом, с нового года в Украине получают высшее образование около 80,5 тысяч иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира.
Больше всего иностранцев, обучающихся в Украине, из таких стран:
- Индия – 18 429 человек;
- Марокко – 8 233;
- Азербайджан – 5 470;
- Туркменистан – 5 344;
- Нигерия – 4 379;
- Турция – 3 764;
- Китай – 3 527.
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