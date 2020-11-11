В Украину на обучение в высшие учебные заведения в 2020 году приехали более 200 студентов из страны-агрессора – России.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос журналистов издания УНН.

Интересно Иностранцы смогут поступать в украинские вузы онлайн

По их данным, по состоянию на 26 октября в Украину прибыло около 265 студентов из России, чтобы получить высшее образование.

Интересно, что в 2020 году в украинские вузы из оккупированного Крыма поступили почти 400 абитуриентов, а с Донбасса – 1629. Какие вузы и специальности они выбрали – читайте здесь. Также известно, что на обучение в вузы приехали 10 человек, не имеющих гражданства.

В МОН рассказали, что в наши вузы поступили около 7,8 тысяч иностранцев, что более чем на 20 тысяч меньше, чем за последние два года. В целом, с нового года в Украине получают высшее образование около 80,5 тысяч иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира.

Больше всего иностранцев, обучающихся в Украине, из таких стран: