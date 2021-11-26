Сколько регионов получили ноутбуки для учителей: обновленные данные МОН

В рамках проекта "Ноутбук каждому учителю" от МОН и Минцифры в регионы уже доставлено 20 тысяч компьютеров. В частности, технику получили 11 областей.

Все ноутбуки современные, с камерой, мощным процессором и возможностью подключения к интернету. Средняя стоимость одного ноутбука по субвенции в этих областях – 17 800 гривен.

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Чтобы исключить коррупцию и сделать процесс закупок прозрачным, специалисты разработали дашборд, где каждый может контролировать, как ОГА используют средства и за какую цену покупают технику.

Сколько учителей уже получили ноутбуки

Следующие области уже получили ноутбуки:

Волынская – 2 045 ноутбуков;

Днепропетровская – 5 296 ноутбуков;

Житомирская – 1 000 ноутбуков;

Закарпатская – 1 200 ноутбуков;

Запорожская – 1 600 ноутбуков;

Киевская – 1 649 ноутбуков;

Кировоградская – 1 431 ноутбук;

Полтавская – 2 447 ноутбуков;

Харьковская – 1 050 ноутбуков;

Черновицкая – 1 450 ноутбуков;

Черниговская – 1 397 ноутбуков.

Проект "Ноутбуки для учителей": кратко

Благодаря государственной субвенции до конца 2021 года должны закупить в целом 60 тысяч ноутбуков и обеспечить техникой учителей в 24 областях Украины. Из госбюджета на этот проект выделили 980 миллионов гривен.

Кто в первую очередь получит ноутбуки:

школы с количеством учащихся не меньше 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не меньше 200 человек;

школы с количеством учеников не менее 100 человек;

другие учреждения общего среднего образования.

Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.