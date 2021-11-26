Все ноутбуки современные, с камерой, мощным процессором и возможностью подключения к интернету. Средняя стоимость одного ноутбука по субвенции в этих областях – 17 800 гривен.
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Чтобы исключить коррупцию и сделать процесс закупок прозрачным, специалисты разработали дашборд, где каждый может контролировать, как ОГА используют средства и за какую цену покупают технику.
Сколько учителей уже получили ноутбуки
Следующие области уже получили ноутбуки:
- Волынская – 2 045 ноутбуков;
- Днепропетровская – 5 296 ноутбуков;
- Житомирская – 1 000 ноутбуков;
- Закарпатская – 1 200 ноутбуков;
- Запорожская – 1 600 ноутбуков;
- Киевская – 1 649 ноутбуков;
- Кировоградская – 1 431 ноутбук;
- Полтавская – 2 447 ноутбуков;
- Харьковская – 1 050 ноутбуков;
- Черновицкая – 1 450 ноутбуков;
- Черниговская – 1 397 ноутбуков.
Проект "Ноутбуки для учителей": кратко
Благодаря государственной субвенции до конца 2021 года должны закупить в целом 60 тысяч ноутбуков и обеспечить техникой учителей в 24 областях Украины. Из госбюджета на этот проект выделили 980 миллионов гривен.
Кто в первую очередь получит ноутбуки:
- школы с количеством учащихся не меньше 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не меньше 200 человек;
- школы с количеством учеников не менее 100 человек;
- другие учреждения общего среднего образования.
Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.