Сколько раз в школе должны кормить учеников и каким должно быть питание: разъяснение

10 февраля 2022 , 09:15
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Источник:

"ЗнаЇмо"

Специалисты опубликовали разъяснения о режиме и формах организации питания. В частности, в школах предусмотрено питание учеников от одного до пяти раз.

Для начальной школы рекомендован перерыв для еды – 30 минут, для учеников 5 – 12 классов он должен быть не менее 20 минут.

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Сколько раз в школе должны кормить учеников

  • Санитарный регламент требует, чтобы для учеников было организовано как минимум одно горячее питание.
  • Двухразовое питание с завтраком и обедом организуется для учеников 5 – 9 классов, посещающих группу продленного дня.
  • Трехразовое питание предназначается для учеников начальной школы, которые ходят в группу продленного дня и отдельных льготных категорий учащихся.
  • Четырехразовое питание организуют ученикам специальных школ и школ-интернатов.
  • Пятиразовое питание с не менее трехразовым потреблением горячей пищи получают ученики в заведениях с круглосуточным пребыванием – например, в школьном пансионе.

В то же время в детских садах режим питания определяется только продолжительностью пребывания детей в них:

  • до 4 часов – питание можно не организовывать (решение принимает учредитель, а также учитывается заявление родителей);
  • от 4 до 8 часов – двух или одноразовое питание;
  • от 8 до 12 часов – трехразовое питание;
  • свыше 12 часов – четырехразовое питание;
  • круглосуточно – пятиразовое питание.

В детских садах интервал между приемом пищи должен быть 3 – 4 часа. Обед не может длиться менее 25 минут, а другой прием пищи –  не менее 20 минут.

Каким должно быть питание в школах

По форме организации питание могут быть:

  • Монопрофильное – учащиеся употребляют комплекс блюд в соответствии с меню дня.
  • Мультипрофильное – учащимся предлагают по выбору два – три варианта комплексного меню, компоненты комплексного меню или шведский стол.

В школах можно дополнительно продавать еду и напитки в буфетах или торговых автоматах.

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Добавим, что на платформе "ЗнаЇмо" также рассказали, что делать школе, чтобы дети вовремя получали качественное питание. В частности, нужно:

  • определить в учебном заведении ответственного за питание;
  • составить примерное четырехнедельное сезонное меню и ежедневное меню-расписание;
  • согласовать меню в территориальном подразделении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, если оно составлено самостоятельно;
  • организовать закупку продуктов или услуг (чаще это функция управления образования);
  • организовать бракераж (качественную оценку продуктов), а также постоянный внутренний контроль качества;
  • составить перечень учеников, получающих платное и бесплатное питание, а также тех, кто нуждается в диетическом питании;
  • иметь в штате работников, которые полностью обеспечат все процессы организации питания;
  • позаботиться о том, чтобы все ученики имели доступ к питьевой воде;
  • вести всю необходимую документацию.

К слову, по состоянию на 1 февраля новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню продолжается в 5 областях:

  • Закарпатская область – 70,6% заведений;
  • Запорожская область – 86,4%;
  • Львовская область – 84,3%;
  • Николаевская область – 89,2%;
  • Херсонская область – 96,4%.

В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, в школах Украины в целом обновлены почти 3 800 пищеблоков.

Автор: Марія Бондар