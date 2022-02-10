Сколько раз в школе должны кормить учеников и каким должно быть питание: разъяснение
Источник:"ЗнаЇмо"
Специалисты опубликовали разъяснения о режиме и формах организации питания. В частности, в школах предусмотрено питание учеников от одного до пяти раз.
Для начальной школы рекомендован перерыв для еды – 30 минут, для учеников 5 – 12 классов он должен быть не менее 20 минут.
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Сколько раз в школе должны кормить учеников
- Санитарный регламент требует, чтобы для учеников было организовано как минимум одно горячее питание.
- Двухразовое питание с завтраком и обедом организуется для учеников 5 – 9 классов, посещающих группу продленного дня.
- Трехразовое питание предназначается для учеников начальной школы, которые ходят в группу продленного дня и отдельных льготных категорий учащихся.
- Четырехразовое питание организуют ученикам специальных школ и школ-интернатов.
- Пятиразовое питание с не менее трехразовым потреблением горячей пищи получают ученики в заведениях с круглосуточным пребыванием – например, в школьном пансионе.
В то же время в детских садах режим питания определяется только продолжительностью пребывания детей в них:
- до 4 часов – питание можно не организовывать (решение принимает учредитель, а также учитывается заявление родителей);
- от 4 до 8 часов – двух или одноразовое питание;
- от 8 до 12 часов – трехразовое питание;
- свыше 12 часов – четырехразовое питание;
- круглосуточно – пятиразовое питание.
В детских садах интервал между приемом пищи должен быть 3 – 4 часа. Обед не может длиться менее 25 минут, а другой прием пищи – не менее 20 минут.
Каким должно быть питание в школах
По форме организации питание могут быть:
- Монопрофильное – учащиеся употребляют комплекс блюд в соответствии с меню дня.
- Мультипрофильное – учащимся предлагают по выбору два – три варианта комплексного меню, компоненты комплексного меню или шведский стол.
В школах можно дополнительно продавать еду и напитки в буфетах или торговых автоматах.
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Добавим, что на платформе "ЗнаЇмо" также рассказали, что делать школе, чтобы дети вовремя получали качественное питание. В частности, нужно:
- определить в учебном заведении ответственного за питание;
- составить примерное четырехнедельное сезонное меню и ежедневное меню-расписание;
- согласовать меню в территориальном подразделении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, если оно составлено самостоятельно;
- организовать закупку продуктов или услуг (чаще это функция управления образования);
- организовать бракераж (качественную оценку продуктов), а также постоянный внутренний контроль качества;
- составить перечень учеников, получающих платное и бесплатное питание, а также тех, кто нуждается в диетическом питании;
- иметь в штате работников, которые полностью обеспечат все процессы организации питания;
- позаботиться о том, чтобы все ученики имели доступ к питьевой воде;
- вести всю необходимую документацию.
К слову, по состоянию на 1 февраля новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню продолжается в 5 областях:
- Закарпатская область – 70,6% заведений;
- Запорожская область – 86,4%;
- Львовская область – 84,3%;
- Николаевская область – 89,2%;
- Херсонская область – 96,4%.
В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, в школах Украины в целом обновлены почти 3 800 пищеблоков.