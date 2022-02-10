Для начальной школы рекомендован перерыв для еды – 30 минут, для учеников 5 – 12 классов он должен быть не менее 20 минут.

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Сколько раз в школе должны кормить учеников

Санитарный регламент требует, чтобы для учеников было организовано как минимум одно горячее питание.

Двухразовое питание с завтраком и обедом организуется для учеников 5 – 9 классов, посещающих группу продленного дня.

Трехразовое питание предназначается для учеников начальной школы, которые ходят в группу продленного дня и отдельных льготных категорий учащихся.

Четырехразовое питание организуют ученикам специальных школ и школ-интернатов.

Пятиразовое питание с не менее трехразовым потреблением горячей пищи получают ученики в заведениях с круглосуточным пребыванием – например, в школьном пансионе.

В то же время в детских садах режим питания определяется только продолжительностью пребывания детей в них:

до 4 часов – питание можно не организовывать (решение принимает учредитель, а также учитывается заявление родителей);

от 4 до 8 часов – двух или одноразовое питание;

от 8 до 12 часов – трехразовое питание;

свыше 12 часов – четырехразовое питание;

круглосуточно – пятиразовое питание.

В детских садах интервал между приемом пищи должен быть 3 – 4 часа. Обед не может длиться менее 25 минут, а другой прием пищи – не менее 20 минут.

Каким должно быть питание в школах

По форме организации питание могут быть:

Монопрофильное – учащиеся употребляют комплекс блюд в соответствии с меню дня.

Мультипрофильное – учащимся предлагают по выбору два – три варианта комплексного меню, компоненты комплексного меню или шведский стол.

В школах можно дополнительно продавать еду и напитки в буфетах или торговых автоматах.

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Добавим, что на платформе "ЗнаЇмо" также рассказали, что делать школе, чтобы дети вовремя получали качественное питание. В частности, нужно:

определить в учебном заведении ответственного за питание;

составить примерное четырехнедельное сезонное меню и ежедневное меню-расписание;

согласовать меню в территориальном подразделении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, если оно составлено самостоятельно;

организовать закупку продуктов или услуг (чаще это функция управления образования);

организовать бракераж (качественную оценку продуктов), а также постоянный внутренний контроль качества;

составить перечень учеников, получающих платное и бесплатное питание, а также тех, кто нуждается в диетическом питании;

иметь в штате работников, которые полностью обеспечат все процессы организации питания;

позаботиться о том, чтобы все ученики имели доступ к питьевой воде;

вести всю необходимую документацию.

К слову, по состоянию на 1 февраля новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню продолжается в 5 областях:

Закарпатская область – 70,6% заведений;

Запорожская область – 86,4%;

Львовская область – 84,3%;

Николаевская область – 89,2%;

Херсонская область – 96,4%.

В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, в школах Украины в целом обновлены почти 3 800 пищеблоков.