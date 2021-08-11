Во сколько обойдется строительство президентского университета: правительство утвердило сумму

Кабинет Министров Украины утвердил сумму на строительство президентского университета. Строительство вуза обойдется в 70 миллионов гривен.

Соответствующее распоряжение было утверждено на заседании правительства 11 августа. Так, на проектные и строительно-монтажные работы для "Президентского университета" в 2021 году потратят 70 миллионов гривен.

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Ранее Сергей Шкарлет отмечал, что на создание президентского вуза необходимо потратить более 7 миллиардов гривен.

Что известно о "Президентском вузе"

Недавно правительство одобрило реализацию проекта "Президентского университета". Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года.

Концепция предусматривает применение методики обучения по принципу 30% теории и 70% практики.

Обучение будет осуществляться по шести основным направлениям:

информационные технологии;

кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

новейшие энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

международные отношения и безопасность.

А лучшие студенты будут получать высокие стипендии. Также студенты и выпускники смогут реализовать собственные научные разработки.

Сергей Шкарлет рассказал об особенностях университета для студентов и преподавателей: социальный пакет, бесплатное обучение, соцстрахование, гарантированное трудоустройство выпускников университета в ведущих компаниях и тому подобное.

К слову, в этом году на бюджет поступило почти 60 тысяч человек. В какие вузы и специальности поступило больше всего абитуриентов на бюджет в 2021 году – читайте в статье.