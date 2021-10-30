OECD недавно опубликовала большое исследование об образовании, в котором написала и о зарплатах учителей государственных школ в разных странах.

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Эксперты отмечают, что зарплата влияет на то, будут ли поступающие выбирать профессию учителя и будут ли оставаться высококвалифицированные специалисты, если им предложат альтернативу в другой сфере.

Сколько получают учителя заграницей

В то же время согласно исследованию, зарплаты учителей в странах, которые входят в OECD (Организация Экономического Сотрудничества и Развития), в основном меньше, чем у других работников с высшим образованием.

Например, на каждый доллар, который получает условный банкир или инженер, педагог будет иметь от 81 до 96 центов.

От чего зависит зарплата учителей

В большинстве стран зарплата учителей растет вместе с уровнем, на котором они преподают. То есть педагоги в сфере дошкольного образования обычно получают меньше всего. Зато учителя старших классов – больше всех.

Пример Дании или Литвы: двое учителей имеют 15 лет опыта. Только один работает с дошкольниками, а другой – со старшеклассниками средней школы. Поэтому зарплата второго на 25 – 30% выше, чем у первого. Вот в Чили, Коста-Рике и Турции разница между зарплатами этих двух педагогов была бы не такой разительной – где-то до 5%.

Кроме того, чем дольше учитель работает, тем больше ему платят. Зарплата учителя младших классов средней школы после 10 лет на работе будет на 29% выше, чем в начале карьеры. А после 15 лет – на 38% выше.

В целом зарплаты на пике педагогического развития – где-то после 25 лет преподавания – на 67% выше, чем начальные.



Зарплата учителя за рубежом / Фото teacheracademy.eu

Также зарплаты учителей со многими квалификациями преимущественно выше, чем у остальных. Например, педагог с самыми распространенными классификациями за 15 лет на работе будет получать на 40% больше, чем в начале карьеры.

Добавим, что в Чили, Коста-Рике, Соединенном Королевстве, Нидерландах, Венгрии, Корее и многих других странах за повышение профессионализма зарплату по меньшей мере удваивают.

И последнее – на фактическую зарплату учителей влияют доплаты и бонусы. Подзаработать можно за участие в школьном управлении, большее количество часов преподавания, классное руководство, работу в инклюзивных классах и тому подобное.

Повышают ли зарплаты учителям? За последние 20 лет зарплаты учителей выросли в двух третях стран OECD. Так, более чем на 40% стали больше платить воспитателям и учителям средней школы в Израиле, а еще – учителям начальной и средней школ в Ирландии.

Между тем на 5 – 14% меньше стали зарабатывать педагоги из Греции, Франции и Японии. В среднем для всех стран с 2005 по 2020 на всех уровнях зарплаты выросли на 2 – 4%.

Также почти всем учителям в Польше на протяжении последних десяти лет начали платить на 20% больше. Это произошло вследствие государственной программы по постепенному повышению учительских зарплат, которую запустили в 2007 году. Похожая ситуация – у австрийцев, немцев, исландцев и норвежцев.

Фактически на всех уровнях образования (дошкольного, начального, среднего и высшего) зарплаты становились выше пропорционально. Иная ситуация только в Израиле, где учителя в дошкольном образовании стали получать на 50% больше, начальной школы – на 42%, а средней – на 44%.

Так какую зарплату получают учителя за рубежом

Высокоразвитые страны

В Канаде учитель с самыми распространенными классификациями получает от 40 тысяч долларов в год. Если работает в школе уже больше 15 лет – его зарплата растет до 72 тысяч долларов в год. А в США начинающие могут рассчитывать заработать 42 тысячи долларов в год, а опытные — 62 – 66 тысяч.

Зарплаты немецких педагогов отличаются в зависимости от уровня, на котором они преподают. Например, в дошкольном образовании в начале карьеры можно получать где-то 65 тысяч долларов в год, а после 15 лет – уже 80 тысяч. Зато если учитель работает со старшеклассниками, то сначала может зарабатывать примерно 75 тысяч долларов в год, а со временем – 91 тысячу.

У японцев учителя начинают с 30 тысяч долларов в год и через 15 лет могут доработать до 49 тысяч независимо от уровня, на котором они преподают.

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Постсоветские страны

В Польше учителя с минимальным опытом получают 19 тысяч долларов в год, а более опытные специалисты – 31 тысячу.

В Венгрии и начинающие, и педагоги, которые работают годами, получают меньше, чем в Польше. Зарплата здесь стартует с 16 тысяч долларов в год и со временем может вырасти до 20 тысяч.

В Литве ситуация самая благоприятная – в начале работы можно получать 29 тысяч долларов в год. С опытом вознаграждение вырастет до 33 тысяч.

Действительно ли учителя зарабатывают меньше других

В США учитель будет зарабатывать от 59 до 66 центов с каждого доллара другого специалиста с высшим образованием, который работает в течение полного рабочего дня. Во Франции – от 80 до 99 центов, а в Британии — от 84 до 93 центов.

Зато чуть больше других специалистов могут получать педагоги средней школы в Германии и старшей средней школы в Финляндии.

Эстонские учителя зарабатывают от 73 до 95 центов с каждого доллара других специалистов с высшим образованием. Словацкие – от 56 до 75 центов. Наихудшая ситуация у венгерских педагогов – учителя получают только 58 – 66 центов на каждый доллар зарплаты другого работника.

Между тем больше других зарабатывают учителя-латвийцы – от 1,07 до 1,48 долларов на каждый доллар. В Литве также зарплаты педагогов немного выше, чем у остальных – на каждый доллар они получают 1,19 центов.

К слову, в начале 2021 года зарплаты украинских учителей выросли на 20%, а с декабря этого года вырастут еще почти на 9%. В МОН обещают, что в следующем году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате.