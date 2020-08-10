И.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета уже давно обвиняют в плагиате относительно его научных работ. Однако исследователи проанализировали его докторскую диссертацию и заметили, что там более 87% работы – плагиат.

Об этом сообщил сайт "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях". Они уверяют, что совпадения в диссертации Шкарлета с трудами других ученых составляют 87,4%.

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В частности, здесь речь идет об одной из статей, на которых базируется диссертация Сергея Шкарлета. Так, в автореферате докторской диссертации она имеет такое название: Шкарлет С. М. "Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий".

Ученые Юрий Бойко и Василий Садовый, которые делали анализ статьи Шкарлета, выявили совпадения текста с другими трудами. В частности, там есть совпадения со следующими источниками:

Гончаренко Л. П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия // Справочник экономиста, 2004, №12

Экономика предприятия: Учебник / под ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЭУ, 1999.

В сравнительной таблице в первом столбце они навели фрагменты статьи Сергея Шкарлета, в правом – источник, с которым обнаружено совпадение. Смотрите фотодоказательство от ученых.

Желтым цветом показаны полные совпадения, бирюзовым – синонимы и перефразирование, а зеленым – заявления Шкарлета о том, что это он является автором высказанных предложений или выводов. Кроме того, ученые обозначили символом <...> места, которые были пропущены господином Шкарлетом.

Плагиат в докторской диссертации Шкарлета: смотрите в фото

Ученые объясняют, что это и есть пример наглого академического плагиата. Они говорят, что совпадения с чужими работами обнаружены на страницах 164-170, то есть на 7 страницах из восьми, что составляет 87,5%.

"Интересно, что ректор Черниговского института информации, бизнеса и права с 6-летним стажем (Шкарлет) в своей научной работе указывает как источник сайт студенческих рефератов", – добавляют ученые.

Что известно о скандале со Шкарлетом насчет плагиата?