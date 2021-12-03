По словам министра образования, педагоги преодолели миллионный рубеж (речь о двух дозах прививки среди всех педагогов страны).

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Сколько работников образования вакцинировались

Полный цикл прививки от COVID-19 получили 86,8% работников учреждений образования. Вторую дозу сейчас ожидают еще более 102 тысяч педагогов (8,6%).

Количество работников, получивших по крайней мере одну дозу вакцины по типам заведений:

садики – 95,4% работников;

школы – 96,8% работников;

учреждения специализированного образования – 97,8% работников;

профтехи – 96,1% работников;

колледжи – 93,3% работников;

вузы – 89,4% работников.

Где вакцинировано больше всего учителей

Относительно работников школ – по состоянию на сегодня 96,8% учителей в Украине уже получили по крайней мере первую дозу вакцины, а 89,6% – прошли полный цикл,

– заявил Шкарлет.

Наибольшее количество привитых полным циклом вакцины от COVID-19 педагогов демонстрируют:

Днепропетровская область – 94,7%;

Сумская область – 92,8%;

Черкасская область – 92,7%;

Луганская область – 92,6%;

Донецкая область – 91,6%.

Сколько школ до сих пор на дистанционке? Еще 740 школ вынуждены продолжать дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне. Это – 5,35% от общего количества школ (по состоянию на 29 ноября указанный показатель достигал 7,3%).

Отстранение учителей

По словам Шкарлета, уменьшается количество отстраненных работников школ. Так, в течение недели к работе вернулись более 200 учителей. При этом, больше всего отстраненных остается на Ровненщине – 364 и Киевщине – 251 человек.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19 и обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной болезни", – добавил министр образования.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Информирую об обновленной статистике вакцинации против COVID-19 среди педагогов. По состоянию на 2 декабря совместными усилиями мы преодолели миллионный рубеж (речь о двух дозах прививки среди всех педагогов страны)!

Полный цикл прививки от COVID-19 получили 86,8% работников учреждений образования. Вторую дозу вакцинации сейчас ожидают еще более 102 тысяч педагогов, это 8,6% от общего количества.

Количество работников, получивших по крайней мере одну дозу двухфазной вакцины по типам учреждений: учреждения дошкольного образования – 95,4% работников; общего среднего – 96,8%; специализированного – 97,8%; профессионального и профессионально-технического – 96,1%; профессионального предвысшего – 93,3%; высшего – 89,4%.

Наибольшее количество привитых полным циклом вакцины от COVID-19 педагогов демонстрируют: Днепропетровская – 94,7%, Сумская – 92,8%, Черкасская – 92,7%, Луганская – 92,6% и Донецкая – 91,6% области.

Относительно работников школ: по состоянию на сегодня 96,8% учителей в Украине уже получили по крайней мере первую дозу вакцины, а 89,6% – прошли полный цикл.

Еще 740 школ до сих пор вынуждены продолжать дистанционное обучение из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в "красной" зоне. Это всего 5,35% от общего количества учреждений среднего образования (29 ноября указанный показатель достигал 7,3%).

Уменьшается количество отстраненных работников УОСО. По оперативной информации департаментов образования и науки, в течение недели к работе вернулись более 200 учителей. При этом, больше всего отстраненных остается на Ровненщине – 364 и Киевщине – 251 человек.