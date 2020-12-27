Министерство образования и науки планирует в 2021 году продолжить работу над повышением оплаты труда для педагогов. С 1 января планируют рост на 20%.

Нынешний бюджет образования в первом чтении был наибольший с 2012 года. Об этом глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в интервью "Украинскому радио".

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Какой будет зарплата у педагогов

По его словам, по сравнению с 1 апреля 2020 года, по состоянию на 1 декабря 2021 года, будет в целом рост 30%.

МОН подготовило профильный закон о поддержке педагогических и научно-педагогических работников в части болезни COVID-19. Президент готов внести первоочередной закон о социальных гарантиях для педагогических и научно-педагогических работников,

– отметил Шкарлет.

Он отметил, что сейчас в МОН разослали всем центральным органам исполнительной власти деньги, которые обеспечивают 20% роста врачей, работающих в системе образования и науки. Также улажено сотрудничество с профсоюзами по увеличению денег на оплату труда.

"Мы – исполнительная власть, и мы не имеем права делать в общество вбросы какими-то необоснованными источниками. Поэтому мы стараемся быть честными", – отметил министр.

Операционная разница

Как сказал Шкарлет, те сокращения, которые произошли между первым и вторым чтением, зависят не исключительно от того, что забрали деньги. А от того, что минимальную заработная плата с 1 июля была перенесена на 1 декабря.

Отметим! Законодательство Украины предусматривает выделение на образование 7% от годового ВВП, однако в следующем году эта цифра составляет 6,6% (а в 2019 году образование получило 6,2% от ВВП, в 2020 году — лишь 5,7%).

Также он добавил: "То есть, это операционная разница. У образования почти ничего не забрали. Забрали 500 миллионов, то есть капитальные расходы. Но я уверен, что в течение 2021 года сможем несколько наверстать эти вещи, определенным образом перераспределить бюджет, и мы за это будем бороться".

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