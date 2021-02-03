В 2021 году ожидают 380 тысяч участников внешнего независимого оценивания. Это будут выпускники школ и желающие поступить в вузы в этом году.

Источник: Украинский центр оценивания качества образования

Участие в тестировании смогут принять выпускники школ, которые в этом году заканчивают обучение. Также сдавать ВНО могут выпускники прошлых лет, которые хотят поступать в заведения высшего образования.

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Ожидаемое количество участников ВНО может уменьшиться, если примут решение об освобождении выпускников от обязательной ГИА в форме ВНО. Этот вопрос будет рассмотрен профильным Комитетом Верховной Рады в марте этого года.

В то же время ожидаемое количество участников ВНО в Донецкой области составит около 16 тысяч человек, сообщает издание Ostro.



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Добавим, что 1 февраля в Украине началась регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания, которая продлится до 5 марта 2021 года.

Как зарегистрироваться и какие предметы для ВНО выбрать – читайте в материале.