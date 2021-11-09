Сколько непривитых учителей отстранили от работы: отчет по областям
Источник:24 канал
С 8 ноября невакцинированных работников учебных заведений начали отстранять от работы. Отметим, что педагогов не будут увольнять, однако на время отстранения им не будут выплачивать зарплату. Сколько учителей в регионах Украины уже отстранили – читайте в статье.
Директоры школ садиков и других учебных заведений начали издавать приказы об отстранении работников. Добавим, что речь идет о тех, кто не имеет вакцинации. Если же учитель привит хотя бы одной дозой, его не могут отстранить от работы.
Важно Как будут отстранять непривитых учителей от работы с 8 ноября: все объяснения
В областях уже отстранили сотни педагогов, которые отказываются вакцинироваться против коронавируса.
Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививке, или справку о том, что переболели), то они смогут вернуться к работе.
Сколько непривитых учителей отстранили от работы
- Одесса – в городе 850 работников учебных заведений отстранили от работы. В образовательном департаменте отметили, что это преимущественно технические работники. В целом в Одессе 95% из 17 тысяч педагогов получили вакцину от COVID-19.
- Львов – в городе отстранили от работы больше трех сотен невакцинированных работников школ (из 16 тысяч педагогов отстранили 2%). Это преимущественно технический персонал.
- Черновцы – в области от работы отстранили 378 педагогов. В самих Черновцах 8 ноября отстранили 38 человек, из них 10 учителей и 28 техработников. В садиках отстранили 30 человек, из них 13 воспитателей и 17 техработников.
- Ужгород – более 50 невакцинированных учителей в городе отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.
- Харьков – в области отстранили от работы 105 непривитых учителей и 32 работников детских садов.
- Днепр – 99 работников школ города, которые не сделали прививки от коронавируса, отстранили от работы. Добавим, что в Днепре в обычном режиме работают 87 из 153 школ, остальные – дистанционно.
- Чернигов – 218 педагогов в городе отстранили от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса.
- Винница – по состоянию на 8 ноября в городе отстранили от работы 130 невакцинированных педагогов. Среди них 52 – работники винницких детсадов, а 78 – учителя. Известно, что сейчас в городе против COVID-19 вакцинированы 93,5% процента педагогов.
- Волынь – с 8 ноября в области официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений. Среди отстраненных – 348 воспитателей и 647 работников школ.
- Кропивницкий – по состоянию на 8 ноября в городе больше полусотни педагогов попали под "санкции" постановления правительства. В частности, отстранили 36 непривитых учителей, 17 воспитателей и троих педагогов из внешкольных учреждений.
- Черкассы – в области от работы отстранили свыше полутысячи работников образования. В частности, отстранили 169 работников садов (из них 60 воспитателей) и 358 работников школ (из них 171 учитель), а также 24 работников внешкольного образования (17 педагогов).
- Сумы – в школах города в целом отстранили 20 работников, а в садиках – 10.
- Николаев – в области отстранены от работы 525 человек. Это 502 работника школ, 20 работников из интернатов и три работника внешкольного образования. Они отстранены без сохранения зарплаты.
- Запорожье – в области отстранили от работы 1,09% невакцинированных педагогов, а это 584 работника сферы образования из 53 412.
Темпы вакцинации учителей Украины
По состоянию на 8 ноября в Украине вакцинированы по крайней мере одной дозой почти 93% педагогов. В то же время двумя дозами привиты уже более 492 тысяч работников школ, а это 76,2% от общего количества учителей.
Где вакцинировано больше всего учителей (хотя бы одной дозой):
- Хмельницкая область – 99%;
- Николаевская область – 97,5%;
- Киевская область – 97,4%;
- Харьковская область – 96,8%;
- Донецкая область – 96%.
Добавим, что сейчас дистанционно работают более 7,3 тысячи школ в Украине. Больше всего их в Одесской области – 668 и на Волыни – 547. В то же время на каникулах находится почти тысяча школ.
Еще более 2,7 тысячи школ в регионах красной зоны достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов и работают в обычном режиме.Коронавирус в Украине! За прошедшие сутки, 8 ноября, в Украине обнаружили почти 19 тысяч новых больных COVID-19. Среди этих пациентов – 1 183 ребенка и 426 медработников.
Кроме того, в этот же день в Украине зафиксировали наибольшее количество умерших от коронавируса за сутки – 833. Еще 2 967 человек госпитализировали в больницы, а 16 609 пациентов выздоровели.