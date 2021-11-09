Сколько непривитых учителей отстранили от работы: отчет по областям

С 8 ноября невакцинированных работников учебных заведений начали отстранять от работы. Отметим, что педагогов не будут увольнять, однако на время отстранения им не будут выплачивать зарплату. Сколько учителей в регионах Украины уже отстранили – читайте в статье.

Директоры школ садиков и других учебных заведений начали издавать приказы об отстранении работников. Добавим, что речь идет о тех, кто не имеет вакцинации. Если же учитель привит хотя бы одной дозой, его не могут отстранить от работы.

Важно Как будут отстранять непривитых учителей от работы с 8 ноября: все объяснения

В областях уже отстранили сотни педагогов, которые отказываются вакцинироваться против коронавируса.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививке, или справку о том, что переболели), то они смогут вернуться к работе.

Сколько непривитых учителей отстранили от работы

Одесса – в городе 850 работников учебных заведений отстранили от работы. В образовательном департаменте отметили, что это преимущественно технические работники. В целом в Одессе 95% из 17 тысяч педагогов получили вакцину от COVID-19.

– в городе 850 работников учебных заведений отстранили от работы. В образовательном департаменте отметили, что это преимущественно технические работники. В целом в Одессе 95% из 17 тысяч педагогов получили вакцину от COVID-19. Львов – в городе отстранили от работы больше трех сотен невакцинированных работников школ (из 16 тысяч педагогов отстранили 2%). Это преимущественно технический персонал.

– в городе отстранили от работы больше трех сотен невакцинированных работников школ (из 16 тысяч педагогов отстранили 2%). Это преимущественно технический персонал. Черновцы – в области от работы отстранили 378 педагогов. В самих Черновцах 8 ноября отстранили 38 человек, из них 10 учителей и 28 техработников. В садиках отстранили 30 человек, из них 13 воспитателей и 17 техработников.

– в области от работы отстранили 378 педагогов. В самих Черновцах 8 ноября отстранили 38 человек, из них 10 учителей и 28 техработников. В садиках отстранили 30 человек, из них 13 воспитателей и 17 техработников. Ужгород – более 50 невакцинированных учителей в городе отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

– более 50 невакцинированных учителей в городе отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Харьков – в области отстранили от работы 105 непривитых учителей и 32 работников детских садов.

– в области отстранили от работы 105 непривитых учителей и 32 работников детских садов. Днепр – 99 работников школ города, которые не сделали прививки от коронавируса, отстранили от работы. Добавим, что в Днепре в обычном режиме работают 87 из 153 школ, остальные – дистанционно.

– 99 работников школ города, которые не сделали прививки от коронавируса, отстранили от работы. Добавим, что в Днепре в обычном режиме работают 87 из 153 школ, остальные – дистанционно. Чернигов – 218 педагогов в городе отстранили от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса.

– 218 педагогов в городе отстранили от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса. Винница – по состоянию на 8 ноября в городе отстранили от работы 130 невакцинированных педагогов. Среди них 52 – работники винницких детсадов, а 78 – учителя. Известно, что сейчас в городе против COVID-19 вакцинированы 93,5% процента педагогов.

– по состоянию на 8 ноября в городе отстранили от работы 130 невакцинированных педагогов. Среди них 52 – работники винницких детсадов, а 78 – учителя. Известно, что сейчас в городе против COVID-19 вакцинированы 93,5% процента педагогов. Волынь – с 8 ноября в области официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений. Среди отстраненных – 348 воспитателей и 647 работников школ.

– с 8 ноября в области официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений. Среди отстраненных – 348 воспитателей и 647 работников школ. Кропивницкий – по состоянию на 8 ноября в городе больше полусотни педагогов попали под "санкции" постановления правительства. В частности, отстранили 36 непривитых учителей, 17 воспитателей и троих педагогов из внешкольных учреждений.

– по состоянию на 8 ноября в городе больше полусотни педагогов попали под "санкции" постановления правительства. В частности, отстранили 36 непривитых учителей, 17 воспитателей и троих педагогов из внешкольных учреждений. Черкассы – в области от работы отстранили свыше полутысячи работников образования. В частности, отстранили 169 работников садов (из них 60 воспитателей) и 358 работников школ (из них 171 учитель), а также 24 работников внешкольного образования (17 педагогов).

– в области от работы отстранили свыше полутысячи работников образования. В частности, отстранили 169 работников садов (из них 60 воспитателей) и 358 работников школ (из них 171 учитель), а также 24 работников внешкольного образования (17 педагогов). Сумы – в школах города в целом отстранили 20 работников, а в садиках – 10.

– в школах города в целом отстранили 20 работников, а в садиках – 10. Николаев – в области отстранены от работы 525 человек. Это 502 работника школ, 20 работников из интернатов и три работника внешкольного образования. Они отстранены без сохранения зарплаты.

– в области отстранены от работы 525 человек. Это 502 работника школ, 20 работников из интернатов и три работника внешкольного образования. Они отстранены без сохранения зарплаты. Запорожье – в области отстранили от работы 1,09% невакцинированных педагогов, а это 584 работника сферы образования из 53 412.

Темпы вакцинации учителей Украины

По состоянию на 8 ноября в Украине вакцинированы по крайней мере одной дозой почти 93% педагогов. В то же время двумя дозами привиты уже более 492 тысяч работников школ, а это 76,2% от общего количества учителей.

Где вакцинировано больше всего учителей (хотя бы одной дозой):

Хмельницкая область – 99%;

Николаевская область – 97,5%;

Киевская область – 97,4%;

Харьковская область – 96,8%;

Донецкая область – 96%.

Добавим, что сейчас дистанционно работают более 7,3 тысячи школ в Украине. Больше всего их в Одесской области – 668 и на Волыни – 547. В то же время на каникулах находится почти тысяча школ.

Еще более 2,7 тысячи школ в регионах красной зоны достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов и работают в обычном режиме.