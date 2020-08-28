В Украине с начала нового учебного года ученики и учителя должны придерживаться определенных правил во время обучения в школе. Так, школьники должны носить маски во время перемещения в заведении. Сколько же масок должны иметь ученики на один день?

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заверил, что ученику будет достаточно одной одноразовой маски в день, передает 24 канал.

Интересно Для учащихся 1-4 классов маски не обязательны, но их рекомендовано носить, – ЦОК

Хотя одноразовую маску можно использовать только три часа при условии непрерывного ношения, министр отмечает, что ученикам будет достаточно одной. Ведь они не должны надевать защитные маски во время проведения занятий, только во время передвижения в коридорах или заходить в ней в школу.

"Ребенок не будет постоянно находиться в маске. Ее можно положить в карман, когда начинается урок, а на перемене – надеть снова", – говорит министр.

Кроме того, по словам главы Минздрава, сейчас есть много тканевых масок, которую дома ребенок (или родители) может постирать и погладить.

Какие еще правила должны соблюдать ученики и учителя в школе:

учащимся 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или респиратора;

в "оранжевых" регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках. Однако учителя, которые работают в "желтой" или "зеленой" зоне, должны просто соблюдать соответствующую дистанцию, преподавать можно без масок;

допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга;

в случае подтверждения коронавирус у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия.