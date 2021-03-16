Исследования показывают, что в Украине 80% ЛГБТ-подростков не чувствуют себя в школе в безопасности. В частности, почти половина таких учеников чувствует дискомфорт и опасность.

Об этом свидетельствуют результаты Национального исследования школьной среды в Украине. Выяснилось, что школа сейчас не является безопасной средой для обучения ЛГБТ-детей.

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Так, лишь 20% ЛГБТ-учеников сказали, что в школе чувствуют себя в безопасности. Все остальные чувствуют в школе опасность.

Почти 40% ЛГБТ-учеников признались, что в течение месяца хотя бы один раз не пошли в школу из-за боязни за себя.

Также известно, что около 70% ЛГБТ-учеников слышат гомофобные высказывания в свой адрес, а чаще всего они слышат их в присутствии учителей или школьной администрации.

Результаты исследования:

из-за своей сексуальной ориентации в опасности и некомфортно чувствует себя 43% опрошенных учеников,

почти 40% испытывают дискомфорт и опасность из-за своего веса или размера тела,

почти 30% подвергаются травле из-за гендерной идентичности или экспрессии,

треть таких детей сталкиваются с различными формами физического насилия из-за своей сексуальной ориентации,

половина ЛГБТ-учеников страдают от кибербуллинга в соцсетях и мессенджерах.

Из-за травли почти 30% детей избегают того, чтобы заходить в уборные в школах, 20% – боятся посещать столовую, почти половина таких учеников избегают школьных мероприятий,

– говорят исследователи.

По данным исследования, 60% ЛГБТ-детей сказали, что у них в школе нет ни одного ответственного взрослого, к которому они могли бы обратиться с вышеупомянутыми проблемами.

Отметим, что исследование проводилось с мая по сентябрь 2020 года во всех областях Украины. В нем приняли участие почти 1800 подростков в возрасте от 13 до 18 лет.

К слову, Минздрав Украины объявил тендер на проведение "биоповеденческого исследования среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами". Победитель тендера получит 10 миллионов гривен. Цель исследования – узнать, как ВИЧ и ИППП распространяются среди геев.