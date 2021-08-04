Директор Государственного центра международного образования Елена Шаповалова рассказала, что иностранных студентов привлекает качественное образование, стоимость обучения в Украине, международное признание и международные связи.
К теме Бюджетные места идут за лучшими поступающими: как в вузах будут распределять госзаказ
По словам Шаповаловой, на сегодня более 400 университетов обучают иностранных студентов. Их программы обучения как полностью англоязычные (таких в Украине больше 300), так и полностью украиноязычные.
Ранее в МОН сообщали, что по происхождению и количеству в украинских вузах учатся иностранные студенты из таких стран:
- Марокко – 8 832 студента,
- Туркменистан – 5 322 студента,
- Азербайджан – 4 628 студентов,
- Нигерия – 4 227 студентов,
- Китай – 4 055 студентов,
- Турция – 3 999 студентов,
- Египет – 3 048 студентов,
- Израиль – 2 107 студентов,
- Узбекистан – 1 585 студентов.
Из них почти 69 тысяч человек находятся на основном обучении – а это около 90%.
Почему иностранцы выбирают украинские вузы
Эксперт подчеркнула, что иностранные студенты выбирают украинские вузы из-за качества образования и возможности практического обучения (это больше всего касается студентов медицинских вузов).
Также важны для иностранных студентов:
- стоимость обучения,
- стоимость проживания,
- признание украинского диплома на родине,
- возможность трудоустройства.
Кроме того, чиновница выразила убеждение, что одним из конкурентных преимуществ Украины в сфере образования является то, что украинские университеты входят в мировые рейтинги, в частности, в рейтинг QS, рейтинг Times, Шанхайский рейтинг университетов.
Украинские университеты попали в рейтинг лучших в мире / Инфографика 24 канала
К слову, по данным МОН, в тройке самых популярных вузов, где учатся иностранные студенты в Украине:
- Харьковский университет имени В. Каразина
- Харьковский медуниверситет,
- Медицинский университет имени Богомольца в Киеве.
Добавим, что по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано более 37 тысяч приглашений для иностранных поступающих.