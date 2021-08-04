Директор Государственного центра международного образования Елена Шаповалова рассказала, что иностранных студентов привлекает качественное образование, стоимость обучения в Украине, международное признание и международные связи.

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По словам Шаповаловой, на сегодня более 400 университетов обучают иностранных студентов. Их программы обучения как полностью англоязычные (таких в Украине больше 300), так и полностью украиноязычные.

Ранее в МОН сообщали, что по происхождению и количеству в украинских вузах учатся иностранные студенты из таких стран:

  • Марокко – 8 832 студента,
  • Туркменистан – 5 322 студента,
  • Азербайджан – 4 628 студентов,
  • Нигерия – 4 227 студентов,
  • Китай – 4 055 студентов,
  • Турция – 3 999 студентов,
  • Египет – 3 048 студентов,
  • Израиль – 2 107 студентов,
  • Узбекистан – 1 585 студентов.

Из них почти 69 тысяч человек находятся на основном обучении – а это около 90%.

Почему иностранцы выбирают украинские вузы

Эксперт подчеркнула, что иностранные студенты выбирают украинские вузы из-за качества образования и возможности практического обучения (это больше всего касается студентов медицинских вузов).

Также важны для иностранных студентов:

  • стоимость обучения,
  • стоимость проживания,
  • признание украинского диплома на родине,
  • возможность трудоустройства.

Кроме того, чиновница выразила убеждение, что одним из конкурентных преимуществ Украины в сфере образования является то, что украинские университеты входят в мировые рейтинги, в частности, в рейтинг QS, рейтинг Times, Шанхайский рейтинг университетов.

Українські університети, які потрапили до рейтингу кращих вишів світу / Інфографіка 24 каналу
Украинские университеты попали в рейтинг лучших в мире / Инфографика 24 канала

К слову, по данным МОН, в тройке самых популярных вузов, где учатся иностранные студенты в Украине:

  • Харьковский университет имени В. Каразина
  • Харьковский медуниверситет,
  • Медицинский университет имени Богомольца в Киеве.

Добавим, что по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано более 37 тысяч приглашений для иностранных поступающих.