Директор Государственного центра международного образования Елена Шаповалова рассказала, что иностранных студентов привлекает качественное образование, стоимость обучения в Украине, международное признание и международные связи.

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По словам Шаповаловой, на сегодня более 400 университетов обучают иностранных студентов. Их программы обучения как полностью англоязычные (таких в Украине больше 300), так и полностью украиноязычные.

Ранее в МОН сообщали, что по происхождению и количеству в украинских вузах учатся иностранные студенты из таких стран:

Марокко – 8 832 студента,

Туркменистан – 5 322 студента,

Азербайджан – 4 628 студентов,

Нигерия – 4 227 студентов,

Китай – 4 055 студентов,

Турция – 3 999 студентов,

Египет – 3 048 студентов,

Израиль – 2 107 студентов,

Узбекистан – 1 585 студентов.

Из них почти 69 тысяч человек находятся на основном обучении – а это около 90%.

Почему иностранцы выбирают украинские вузы

Эксперт подчеркнула, что иностранные студенты выбирают украинские вузы из-за качества образования и возможности практического обучения (это больше всего касается студентов медицинских вузов).

Также важны для иностранных студентов:

стоимость обучения,

стоимость проживания,

признание украинского диплома на родине,

возможность трудоустройства.

Кроме того, чиновница выразила убеждение, что одним из конкурентных преимуществ Украины в сфере образования является то, что украинские университеты входят в мировые рейтинги, в частности, в рейтинг QS, рейтинг Times, Шанхайский рейтинг университетов.



Украинские университеты попали в рейтинг лучших в мире / Инфографика 24 канала

К слову, по данным МОН, в тройке самых популярных вузов, где учатся иностранные студенты в Украине:

Харьковский университет имени В. Каразина

Харьковский медуниверситет,

Медицинский университет имени Богомольца в Киеве.

Добавим, что по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано более 37 тысяч приглашений для иностранных поступающих.