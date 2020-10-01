В Украину все чаще приезжают иностранцы ради бесплатного обучения в вузах. Так, по состоянию на сентябрь 2020 года в нашем государстве обучается более 80 тысяч иностранных студентов из 158 стран мира.

Об этом во время встречи с полномочным послом Южно-Африканской Республики Андре Йоханнесом Гроеневальдом сообщил врио министра образования Сергей Шкарлет, передает пресс-служба МОН.

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Шкарлет рассказал, что по состоянию на начало 2020 года в Украине учится более 80 тысяч иностранных студентов, из них – 44 студента из Южно-Африканской Республики. Отметим, что большинство из них учится на медицинских специальностях в Харькове, Виннице, Днепре, Киеве и Сумах.

По его словам, сейчас МОН разрабатывает план, как популяризировать обучение в вузах Украины среди иностранных студентов.

"Основная цель заключается в повышении привлекательности национального образования, внедрении прозрачного механизма набора иностранных студентов в вузы, обеспечении качества предоставления образовательных услуг", – подчеркнул врио министра образования.

К слову, в новом учебном году украинские студенты могут бесплатно учиться в Чехии. Ведь страна предоставила украинцам 25 стипендий для обучения на аккредитованных образовательных программах в государственных учреждениях высшего образования.