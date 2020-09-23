Многие школы сейчас вынуждены работать дистанционно из-за коронавируса. И ученикам иногда сложно несколько часов проводить за компьютером. Поэтому школы могут менять продолжительность уроков.

Согласно закону об образовании учебные заведения наделены автономией, которая заключается в их самостоятельности по принятию решений, об этом передает пресс-служба МОН.

Интересно В школах ученикам могут не ставить оценки по некоторым предметам на время карантина: что известно

Так, обучение в школе может проходить очно, дистанционно и смешанно.

Учебная деятельность учащихся в школах не может превышать 35 минут (для первоклассников), 40 минут (для учащихся 2-4 классов), 45 минут (для учащихся 5-12 классов). Но согласно рекомендациям Минздрава, школы во время карантина могут менять продолжительность уроков.

То есть обучение во время дистанционной формы устанавливается учреждением образования. Структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, перерывов, формы обучения определяются педагогическим советом школы. Это может быть так:

на уровне начального образования – не более 50% суммарного количества учебных часов по образовательной программе;



на уровнях базового среднего и профильного общего среднего образования – в соответствии с учебным планом для заочной формы получения образования по образовательной программе.

К слову, в Украине начало действовать новое разделение регионов на уровни эпидемиологической опасности. Так, многие районы и города в Украине оказались в красной зоне, и ученики там могут учиться дистанционно, но все решают местные власти.